Abierto el plazo para inscribirse en la jura de bandera para personal civil en la ciudad de Jaén

Cartel para la jura de bandera del próximo 27 de septiembre en la ciudad de Jaén - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha informado de que ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la jura de bandera para personal civil que se celebrará el próximo 27 de septiembre, a las 12,00 horas, en la plaza de Santa María. Estará organizada por la Brigada Guzmán el Bueno X en colaboración con el Consistorio.

Podrán participar todas aquellas personas que posean la nacionalidad española, sean mayores de 18 años y no hayan jurado bandera en los últimos 25 años y las solicitudes deben presentarse antes del 11 de septiembre.

Si se dispone de certificado digital se puede tramitar la solicitud a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa. También se puede solicitar el formulario en el Registro del Ayuntamiento de Jaén y en la propia Subdelegación de Defensa en Jaén --calle Pintor Zabaleta, 2 de Jaén-- y entregarlo una vez relleno en ambos lugares.

Esta jura de bandera se enmarca dentro del programa conmemorativo del 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén, una efeméride que está dando lugar a lo largo de todo el año a convocatorias sociales, culturales o institucionales, muchas de ellas de ámbito castrense.

Así, la programación diseñada con motivo de esta celebración ha ofrecido exhibiciones aéreas, conciertos militares, conferencias y otros actos solemnes que han contribuido a reforzar el vínculo histórico de la ciudad con las Fuerzas Armadas.