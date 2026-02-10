Abierto el plazo para participar en el Concurso de Marcapáginas y Relato Corto de la Feria del Libro de Jaén

Archivo - Casetas para la Feria del Libro en la calle Roldán y Marín/Archivo - ASOCACIÓN PROVINCIAL DE LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS

JAÉN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hasta el próximo 10 de abril de 2026 está abierto el plazo para participar en el VIII Concurso de Marcapáginas y X Certamen de Relato Corto que organiza la Asociación Provincial de Librerías y Papelerías de Jaén con motivo de la celebración de la XXXIX Feria del Libro de Jaén.

El presidente de los libreros jiennenses, Francisco González, se ha mostrado confiado en que "la Feria crezca a todos los niveles, también en la participación en estos dos certámenes". Este año el plazo de recepción de trabajos se ha producido casi dos meses antes que el año pasado para que los interesados tengan más tiempo en la ejecución de sus procesos creativos.

Además, se han incrementado los premios del Certamen de Relato Corto, y se ha fijado un tema para ambos concursos como son los castillos y fortalezas de Jaén. Los dos concursos se llevan a cabo gracias a la colaboración de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Jaén, con cuyo delegado, Francisco José Solano, se ha llegado a un acuerdo para su realización en el marco de la XXXIX Feria del Libro de Jaén que se desarrollará del 8 al 17 del próximo mes mayo.

El Certamen de Relato Corto cuenta con dos categorías: juvenil --dirigida a alumnado de Educación Secundaria-- y general --dirigida a alumnado de Bachillerato, Ciclos Formativos y mayores de 18 años--. Los participantes deberán remitir sus trabajos exclusivamente a través del espacio habilitado en la web de la Feria (www.feriadellibrojaen.com), no podrá presentarse más de una obra por autor y el plazo para la recepción de las obras concluye el 10 de abril de 2026.

Las bases del Certamen también recogen un incremento en los premios. El ganador de cada categoría obtendrá un primer premio de 250 euros frente a los 200 euros del año pasado, y un segundo premio de 150 euros, en lugar de los 100 euros del año pasado, ambos en un vale para canjearlo en alguna de las librerías de la Asociación durante la celebración de la Feria o en los días posteriores. También se editará un libro con los relatos ganadores y finalistas, que será repartido de manera gratuita en la Feria, y los autores recibirán varios ejemplares.

El Concurso de Marcapáginas va dirigido al alumnado matriculado en el presente curso escolar 2025/2026 en alguno de los Centros educativos de Educación Infantil y Primaria de Jaén capital. Se convocan cuatro categorías en Educación Infantil, primer ciclo de Ecuación Primaria, segundo ciclo de Educación Primaria, y tercer ciclo de Educación Primaria.

Los trabajos que se presenten al Concurso deberán ser inéditos, no habrán sido presentados a ningún otro certamen, y el plazo para presentar los trabajos concluye también el próximo 10 de abril de 2026. Se establecerá un premio para cada categoría que consistirá en un diploma y un regalo, así como la edición de una tirada de 1.000 marcapáginas con las obras ganadoras que serán repartidos en la próxima edición de la Feria del Libro de Jaén.