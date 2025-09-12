Abierto el plazo para solicitar las ayudas para reparar infraestructuras afectadas por el pasado tren de borrascas

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la convocatoria de ayudas destinadas a subsanar los daños provocados en infraestructuras municipales y provinciales por el carrusel de borrascas que azotó a distintos territorios, entre ellos Andalucía, entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, y que provocó el fallecimiento de cuatro personas en la comunidad andaluza, un matrimonio en Constantina, un ciclista en Córdoba y un motorista arrastrado por la corriente de un río en Málaga. En total, se distribuirán casi 66 Meuro.

"Se trata de un nuevo paso dado por el Gobierno de España para responder a la reparación de los daños provocados en nuestra comunidad por las lluvias torrenciales del pasado otoño y en la primavera de 2025, y que ya inició de forma inmediata el pasado 1 de abril con la declaración, en Consejo de Ministros, de la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil", ha explicado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernánde.

Asimismo, ha añadido que dicha declaración "fue el procedimiento administrativo inicial y obligatorio para que los distintos ministerios convocaran ayudas específicas de competencia en sus departamentos, como las de Ministerio de Interior destinadas a paliar daños personales y materiales, beneficios fiscales del Ministerio de Hacienda; medidas laborales y de Seguridad Social que corresponden a los ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como ayudas a las corporaciones locales, que son las que se publican hoy y que corresponden al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

De este modo, ha continuado, "hoy el BOE publica la convocatoria de ayudas correspondientes a la Secretaría de Estado de Política Territorial y destinadas a conceder ayudas que financien las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones, servicios de titularidad municipal y de mancomunidades, así como de la red viaria" que ejecuten los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, las comarcas y las mancomunidades para reparar los daños producidos por dichos siniestros. El montante de estas ayudas asciende a un total de 65.993.713,32 euros.

Las solicitudes se podrán presentar, desde este sábado a las 06,00 horas hasta las 15,00 horas del día 6 de octubre. Obligatoriamente se deberán cumplimentar y presentar de forma electrónica, a través de la aplicación informática 'AURA - Subvenciones a EELL ante catástrofes naturales', accesible desde la sede electrónica de este Ministerio (Procedimientos - Subvenciones), seleccionando el apartado dedicado a esta convocatoria.

INUNDACIONES Y OTROS FENÓMENOS

Desde mediados de septiembre de 2024, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior fue informado de importantes inundaciones consecuencia de las borrascas y episodios de lluvia intensos y continuados que afectaron a buena parte del territorio nacional, así como de otros fenómenos de distinta naturaleza constituyentes de emergencias de protección civil.

De ellas, por su gravedad e importancia, destaca el tren de borrascas concatenadas en el tiempo que provocó un considerable volumen de daños.

Durante los días 2 al 5 de marzo se ha producido un episodio intenso de lluvias y nevadas, que afectó a Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Murcia, donde un ganadero resultó fallecido; a partir del 6 de marzo; y hasta el día 11, la borrasca Jana incidió en el centro peninsular con cuantiosas lluvias que provocaron incrementos extraordinarios de caudales sobre todo en los cauces de las cuencas del Tajo, Duero y Ebro.

Los episodios más graves se produjeron en la Comunidad de Madrid. Entre los días 12 y 20 de marzo, las borrascas Konrad y Laurence provocaron intensas nevadas en zonas de montaña de la Cordillera Cantábrica y Sistema Central, así como lluvias de intensidad en Murcia y Andalucía, donde se registró el fallecimiento de cuatro personas; una nueva borrasca, denominada Martinho, ha provocado entre el 20 y el 24 de marzo lluvias intensas y continuas que han obligado a seguir desembalsando en la mayor parte de los embalses de las cuencas del Tajo, el Duero y el Guadiana.