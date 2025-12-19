Abierto al público el recorrido navideño 'La Fábrica de los Sueños' en el Palacio de los Condes de Gabia de Granada

1037559.1.260.149.20251219152551 Inauguración del recorrido navideño 'La Fábrica de los Sueños'. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha inaugurado el ya tradicional recorrido navideño que organiza cada año con motivo de estas fiestas, y que en esta edición lleva por nombre 'La Fábrica de los Sueños', una experiencia mágica que puede visitarse desde este viernes al próximo 5 de enero en el Palacio de los Condes de Gabia.

La jornada inaugural se ha desarrollado con la participación de varios centros escolares de la provincia, cuyos alumnos han llenado el espacio de alegría con distintas actuaciones y espectáculos preparados especialmente para la ocasión.

En concreto, ha actuado el coro Ipharadisi de Huétor Vega, que cuenta con el apoyo de la dirección del CEIP Mariana Pineda y la colaboración y entusiasmo de las familias y niños y niñas que lo integran.

El presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, ha compartido un momento de encuentro con los escolares, destacando el valor de este tipo de iniciativas.

"Son fechas muy entrañables en las que todos disfrutamos de actividades como esta, pero, sobre todo, los más pequeños de la casa.

Ver sus caras de felicidad, ilusión e inocencia no tiene precio y la Diputación quiere también ser partícipe de todo eso con la vivencia que pueden experimentar en este pasaje de ensueño", ha señalado.

'La Fábrica de los Sueños' permanecerá abierta hasta el próximo 5 de enero, ofreciendo a las familias un espacio donde los niños podrán dejar volar su imaginación y adentrarse en un recorrido lleno de escenarios sorprendentes, iluminaciones especiales, colores vibrantes y personajes mágicos que los acompañarán durante toda la experiencia.

También se podrán depositar las cartas a los Reyes Magos y visitar sus tronos, que están custodiados por sus emisarios mientras estos llegan desde Oriente.

El viaje culmina en un majestuoso árbol de Navidad, corazón de este recorrido, donde las hadas reciben a los niños para escuchar sus deseos y, quizá, hacerlos realidad.

El horario de visitas se ha ampliado para adaptarse a las necesidades de todas las familias. Del 19 al 23 de diciembre, podrá visitarse de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas.

El 24 de diciembre, de 10,00 a 14,00 horas. Del 26 al 30 de diciembre, de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas. El 31 de diciembre, de 10,00 a 14,00 horas. Del 2 al 4 de enero, de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas, y el 5 de enero, de 10,00 a 14,00 horas. Los días 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado.