Abierto al tráfico el tramo de la A-7 en Almuñécar (Granada) cortado por caída de un cable de alta tensión

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil de Tráfico, en imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tramo de la A-7 que quedaba cortado a la circulación en ambos sentidos a su paso por Almuñécar, en la costa de Granada, tras la caída de un cable de alta tensión, ha sido reabierto al tráfico una vez que ha sido retirado el obstáculo.

Así lo ha indicado el servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía a través de sus redes sociales, en un mensaje consultado por Europa Press acerca de esta reapertura de tráficto en el punto kilométrico 913 de la A-7.

Fuentes del 112 informaban a Europa Press antes de la reapertura al tráfico que había sido habilitado un desvío alternativo por la N-340. El primer aviso sobre la caída de la infraestructura se produjo en torno a las 4,15 horas de este martes afectando a ambos sentidos de la autovía, en el kilómetro 913.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial, que durante la madrugada han tenido varias intervenciones en la provincia a causa de las fuertes rachas de viento y atribuye también esta incidencia a las condiciones climatológicas que han azotado la zona, según señalaron a Europa Press desde el Consorcio Provincial.

El 112 también alertó a la empresa suministradora Endesa, a la Guardia Civil y a Mantenimiento de Carreteras. La Dirección General de Tráfico confirmaba a las 13,30 horas el corte total de la vía en ambos sentidos entre los kilómetros 910 al 920, donde ya se ha restablecido el tráfico.