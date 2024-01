El abogado del principal acusado por el crimen de El Jau (Granada) alega que actuó en legítima defensa

GRANADA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada ha acogido este lunes el inicio del juicio con jurado popular contra los presuntos implicados en el altercado y posterior crimen de un hombre de 73 años que fue disparado el 10 de febrero de 2021 en un cortijo de El Jau, pedanía de Santa Fe, donde también resultaron heridos de bala su viuda y otro familiar.

La primera sesión del juicio, a la que han asistido más de una treintena de personas entre familiares y allegados de los acusados, se ha dedicado a las cuestiones previas planteadas por las partes y a las exposiciones que defensas y acusaciones han hecho ante los miembros del jurado, estando previsto que sea ya este martes cuando comiencen las declaraciones de los cuatro acusados.

La Fiscalía solicita una pena de 44 años y ocho meses de prisión para el presunto autor material del crimen, al que atribuye un delito de asesinato y otros dos de tentativa de asesinato --por disparar a la mujer del fallecido y a su yerno, que lograron salvar la vida-- y otro de tenencia ilícita de armas, según consta en el escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press.

La defensa del acusado, que ejerce el letrado Solimán Ahmed, ha pedido a los miembros del jurado que "hagan justicia" en este caso en el que no se discute sobre el "fatídico hecho" que supuso la muerte de esta persona sino sobre las circunstancias en que se produjo. El letrado sostiene que su cliente actuó en legítima defensa bajo el convencimiento de que la vida de él y de su hijo corrían peligro.

Esta parte afirma que el hombre que falleció en el tiroteo --que residía junto a su mujer en el cortijo 'Villa Josefina' donde se produjeron los hechos-- "llevaba un arma encima" y que si su cliente no hubiera actuado como lo hizo, su hijo --que acababa de ser víctima de una "brutal agresión"-- "habría muerto" aquel día.

Afirma así que su patrocinado actuó movido por un "miedo insuperable" y en una estado de "ansiedad extrema" motivados por ver que podía perder a un ser querido y su propia vida en el transcurso de esa disputa que había estado precedida por un enfrentamiento anterior.

En el banquillo de los acusados se sientan otras tres personas más por su presenta implicación en los hechos. A dos de ellos, entre los que se encuentra el hijo del principal acusado, la Fiscalía les atribuye un delito leve de lesiones por agredirse mutuamente durante la reyerta y pide que sean condenados a una multa.

Respecto al cuarto procesado --que no acusa la Fiscalía-- la acusación particular, ejercida por el letrado Emilio Garrido, mantiene que esta persona iba en el coche con el autor material de los disparos y que no se limitó a acompañarle, sino que presuntamente "encañonó a otro de los presentes" aquella noche en el cortijo. La acusación particular le considera cooperador necesario en todo lo acontecido.

DISCUSIÓN PREVIA

Los hechos se remontan a las 21,00 horas del 10 de febrero de 2021 y, según el relato del fiscal, el detonante fue un altercado previo que se produjo en una parada de autobús de El Jau entre varias personas, entre ellos el hijo del principal acusado.

A raíz de esta disputa se inició una persecución en varios vehículos que terminó en el cortijo 'Villa Josefina'. Allí se encontraron y se originó "un gran tumulto" entre distintas personas. Alertado por el ruido, el matrimonio que residía en este cortijo salió a ver qué ocurría. En ese momento llegó en coche el principal acusado, que sacó un revólver y disparó dos veces contra el hombre de 73 años, al que hirió en la zona del abdomen provocándole la muerte de forma casi instantánea.

Seguidamente disparó a la mujer del septuagenario y a otro familiar que se encontraba allí y abandonó el lugar llevándose el arma, que no ha sido localizada. Los otros dos heridos sobrevivieron a los disparos. El juicio está señalado para toda la semana.