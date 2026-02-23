Abundantes lluvias y temperaturas elevadas auguran más mosquitos esta temporada, según CSIC

Archivo - Mosquito portador del virus del Nilo Occidental. Imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El investigador de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, Jordi Figuerola, ha resaltado este lunes que con las abundantes lluvias y las temperaturas elevadas, habrá más mosquitos esta temporada. Por tanto, ha recomendado que los ayuntamientos revisen sus planes para evitar su proliferación.

En declaraciones a Europa Press, el experto ha destacado que "fumigar por fumigar no sirve para nada, hay que fumigar cuando hay mosquitos" y ha recomendado actuar ya "eliminando el agua acumulada en recipientes ya que son lugares de mayor reproducción".

Al hilo, Figuerola ha informado que "la Diputación de Sevilla y la Diputación de Huelva ya tienen en marcha sus programas de control de mosquitos". Además, ha añadido que los han activado antes esta temporada porque "ha llovido mucho, hay muchos campos inundados, hay muchos lugares donde los mosquitos pueden reproducirse". A ello se suma que con temperaturas elevadas --como las de estos días--, "los mosquitos empiezan a criar con mayor facilidad", ha explicado.

Por otro lado, como medidas preventivas, Figuerola ha indicado que si se detectan proliferaciones de mosquitos importantes en casas abandonadas, por ejemplo, "hay que avisar al Ayuntamiento para que lo revise cuanto antes".

En cuanto a la fumigación, el experto ha puesto de manifiesto que "es importante que haya una vigilancia para detectar esos lugares donde pueda haber una mayor concentración de larvas de mosquitos y realizar los tratamientos necesarios en esa zona". Sin embargo, "los tratamientos funcionan pero si se hacen bien", ha apuntado. Por tanto, "tienen que ser intensivos, repetirlos durante la temporada y vigilar las zonas para detectar las larvas".

Asimismo, ha manifestado que es fundamental actualizar los planes de vigilancia, "asegurarse de que todas las zonas de los municipios están incluidas y de que no se quedan en el papel, sino que se ejecuta correctamente tras detectar proliferaciones". Aunque, lo primero es "asegurarse de que sean mosquitos", ha precisado.

BAJO GUADALQUIVIR, LA JANDA Y COSTA MALAGUEÑA, "ZONAS MÁS AFECTADAS POR MOSQUITOS"

"La zona del Bajo Guadalquivir tradicionalmente ha tenido problemas de mosquitos y concretamente de virus del Nilo", ha señalado el investigador. Así, como la comarca gaditana de la Janda o la costa de Málaga en donde "conviene también que vayan vigilando y previniendo la proliferación de mosquitos".

Paralelamente, en relación a los principales transmisores del virus del Nilo, Figuerola ha detallado que son Culex pipiens y Culex perexiguus. Además, ha expuesto que "hay otros mosquitos que les encanta picar al ser humano pero que no son buenos transmisores del virus del Nilo como el mosquito tigre o el Aedes caspius (muy abundante en la costa de Huelva)".

Por último, el experto ha subrayado que "el mosquito tigre es una especie invasora que cada vez está más presente en municipios andaluces".