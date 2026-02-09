Acción contra el Hambre interviene en Andalucía para ayudar a la población afectada por las inundaciones. - ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Acción contra el Hambre ha activado un dispositivo de evaluación rápida en Andalucía para ayudar a la población afectada por las inundaciones y ha activado un programa de Transferencias Monetarias Multipropósito (MPCA) para apoyar a hogares vulnerables que han perdido enseres básicos o ingresos por el impacto de las inundaciones en las cuencas del Guadalete y Guadalquivir.

Según ha informado Acción contra el Hambre en una nota, la fase de salvamento inmediato está en su mayoría cubierta por las autoridades y el voluntariado local. El reto es "no dejar atrás a las familias con menos recursos en la fase post-crisis". La emergencia ha provocado más de 7.000 desalojos, 79 carreteras cortadas, daños en viviendas y aislamiento de núcleos rurales en Cádiz, Córdoba, Málaga, Sevilla, Huelva y Granada.

Asimismo, la responsable del equipo de emergencias de Acción contra el Hambre, Noelia Monge, ha señalado que "nuestra intervención se centra en ayuda económica directa, reposición básica y apoyo psicosocial, coordinados con los servicios sociales municipales".

Las zonas prioritarias identificadas --por concentración de población evacuada y demanda local-- son: Ronda y Zahara de la Sierra (acogida de personas desplazadas de Grazalema), Arcos de la Frontera, Córdoba capital, San Martín del Tesorillo y Jerez de la Frontera. En concreto, en Jerez (Cádiz) se estiman 200 viviendas afectadas y riesgo de hasta 14.000 personas potencialmente desalojadas.

En este sentido, la respuesta de Acción contra el Hambre se centra en realizar transferencias monetarias para 300-800 hogares mediante tarjeta prepago o transferencia, "priorizando familias con pérdida de medios de vida, mayores dependientes y hogares con niños". Además, ofrece kits de higiene y reposición básica y apoyo a limpieza post-inundación, "allí donde la cobertura pública no alcance".

A ello se suma, apoyo psicosocial grupal en Ronda y Zahara de la Sierra, con enfoque en personas mayores y familias desplazadas. Además, de coordinación con servicios sociales municipales en Ronda, Grazalema, Arcos, Córdoba y Jerez, "para evitar duplicidades y acelerar la llegada de la ayuda".

No obstante, la responsable ha indicado que "nuestra prioridad es estar presentes y preparadas ante cualquier necesidad humanitaria que surja, especialmente para las familias más vulnerables que podrían enfrentar consecuencias económicas y sociales graves tras las inundaciones".

Por último, la organización ha advertido de que en los próximos días "será clave evaluar el impacto en medios de vida, empleo y economía local, y responder en coordinación con instituciones autonómicas y municipales".