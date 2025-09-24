Acepta 27 años de cárcel el asesino del hombre hallado en el entorno de la Fuente de la Bicha, en Granada

Archivo - Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de las secciones penales de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El autor de la muerte de un vecino de Granada de 42 años con discapacidad cuyo cadáver fue hallado en el entorno de la Fuente de la Bicha en 2022 ha reconocido este miércoles los hechos y ha aceptado una pena de 27 años de prisión por delitos de asesinato y de robo, y otros 10 años más de libertad de vigilada.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares en nombre de los hermanos pedían inicialmente la pena de prisión permanente revisable, si bien han llegado este miércoles a un acuerdo con la defensa que fija la pena en 27 años y la prohibición al asesino de acercarse a la familia de la víctima durante otros 26 años.

Este acuerdo de conformidad evitará la celebración del juicio, que estaba previsto que arrancara este viernes en la Audiencia Provincial de Granada por la fórmula del jurado popular. La sentencia, que ya es firme, se ha dictado 'in voce' en Sala y será notificada en breve a las partes.

Desde el despacho Aránguez Abogados, que ha representado a la familia de la víctima, consideran que se trata de un acuerdo "positivo" con el que los familiares podrán "descansar tras este horrible crimen", "sin soportar un juicio con declaraciones y visualizaciones de imágenes muy duras".

Sostiene este parte que se trata de una condena "severa, proporcional a la atrocidad del crimen y que ahorra a los familiares y amigos el sufrimiento de revivir los hechos durante el juicio", además de asegurar la condena en un juicio con jurado, que --según agregan-- "siempre tiene sus complicaciones técnicas".

La familia denunció ante la Policía Nacional la desaparición de Manuel Alabarce el 5 de marzo de 2022, así como la existencia de una tercera persona, el ahora condenado, que se coló en la vivienda de la víctima haciendo uso de las llaves y alegando que éste le había vendido el inmueble por 6.000 euros.

En el auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Europa Press, se detallaba que fue a raíz de que el asesino rompiera con su pareja y ella le echara de su vivienda cuando se planteó aprovecharse de que su vecino, con "discapacidad intelectual", "era una persona muy confiada y se le podía engañar fácilmente" para "idear un plan" para matarlo "y después apoderarse de todo lo que tuviera, incluida su vivienda".

Así, en la mañana del 5 de marzo de 2022, el acusado le convenció para trasladarse ambos en el vehículo especial de la víctima, tipo motocarro, hasta un cortijo abandonado en la zona baja de Lancha de Cenes, donde le asestó hasta 20 puñaladas.

TOMA DE SU VIVIENDA

"Seguidamente, sobre las 17,00 horas" de ese mismo día el acusado se habría trasladado con el vehículo hasta las inmediaciones de la vivienda del fallecido, a la que "entró con las llaves que le había quitado, procediendo después a registrarla para ver si encontraba dinero o algo de valor, y con la intención de quedarse allí a dormir y a vivir".

No lo pudo conseguir al ser sorprendido por familiares, pero al día siguiente volvió al domicilio "con la intención de quedarse allí, siendo sorprendido de nuevo por otros familiares", a quienes les dijo que "la vivienda era suya" y espetado que "ya no iban a volver a ver" a la víctima, tras lo que se presentó la Policía y fue detenido por sus antecedentes.

Tras una intensiva búsqueda por parte de la Policía Nacional, en la mañana del 12 de mayo de 2022, el cuerpo del desaparecido fue hallado en el interior de un depósito con evidentes signos de violencia, y en un estado avanzado de putrefacción, todo ello debido al tiempo transcurrido y a la humedad y agua que cubría parte de su cuerpo. La autopsia desveló las heridas de arma blanca tanto en la espalda como en las extremidades, abdomen y tórax.