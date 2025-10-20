Un acertante de la Bonoloto gana más de un millón de euros con un boleto validado en Cádiz

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este lunes, 20 de octubre, ha dejado un premio de primera categoría --seis aciertos-- dotado con 1.051.108,15 euros al propietario de un boleto sellado en Cádiz.

En concreto, el boleto ha sido validado en la administración de Loterías número 6 de Cádiz, situada en la avenida Ana de Viya 2, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 45.222 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 46 de Málaga, situada en Narciso Franquelo 7 (Urbanización La Roca); en el Despacho Receptor número 28.275 de Córdoba, situado en Palmera esquina a Chopos y en el número 36.285 de Órgiva (Granada), situado en la avenida González Robles 40.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este lunes ha estado formada por los números 2, 4, 5, 13, 32, 42. El número complementario es el 29 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.238.152,00 euros.