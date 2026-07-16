Un acertante de La Primitiva gana más de un millón de euros en Andújar (Jaén)

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JAÉN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de La Primitiva validado en Andújar (Jaén) percibirá más de un millón de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 1.289.029,27 euros. El boleto se ha sido validado en la Administración de Loterías nº 5, situada en C.C. Carrefour-Avda. Blas Infante, 14 Loc. 122.

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves, 16 de julio, ha estado formada por los números 38, 11, 31, 27, 6 y 1. El número complementario es el 41, el reintegro el 0 y el Joker, 6168299. La recaudación ha ascendido a 11.340.602 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 38.000.000 de euros.