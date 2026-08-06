Estabilizado el incendio originado en una cuneta de la A-44 en el Valle de Lecrín (Granada)

Efectivos del Infoca trabajan en la extinción de un incendio declarado en Camas (Sevilla). A 17 de julio de 2026 en Camas, Sevilla (Andalucía, España).

Efectivos del Infoca trabajan en la extinción de un incendio declarado en Camas (Sevilla). A 17 de julio de 2026 en Camas, Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

GRANADA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Salud y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha informado de que el incendio que este jueves se ha declarado pasadas las 12,30 horas junto a la A-44 en el Valle de Lecrín, en la provincia de Granada, ya ha quedado estabilizado.

A través de un mensaje en la red social "X", Sanz ha agradecido la labor de los efectivos del Plan Infoca que vienen atendiendo y luchando contra la evolución de este incendio que tuvo que ser elevado a situación operativa 1.

"Muchas gracias a todos los efectivos del Plan Infoca por su trabajo y a los vecinos por su colaboración con las instrucciones de autoprotección para evitar riesgo", señala Sanz en su mensaje.

Y es que este incendio se ha declarado en una cuneta junto a la autovía, ha obligado al corte de un carril en sentido Motril así como al cierre total en un tramo de la N-323A entre Nigüelas y Béznar.

EMA 112 ha atendido, desde las 12.35 horas, los primeros avisos que alertaban de un incendio que afectaba a los pinos de la cuneta de la A-44 a su paso por Lecrín, a la altura del kilómetro 162, cerca de la presa de Béznar. Posteriormente se han recibido también otras llamadas indicando que el fuego estaba afectando la zona del barranco de Chite.

Rápidamente se ha movilizado al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, a los Bomberos de Granada, a la Guardia Civil y a su Subsector de Tráfico, a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a Mantenimiento de Carreteras.

Por parte del Plan Infoca en las labores de extinción del incendio vienen participando 47 bomberos forestales por tierra, cuatro medios aéreos (dos helicópteros y dos aviones de carga en tierra) y tres autobombas.

La activación de la fase operativa 1 hace recomendable cerrar puertas y ventanas en las zonas próximas al incendio para evitar que el humo entre en las viviendas y cuidar de forma especial de las personas más vulnerables, niños, mayores, enfermos crónicos y con patologías respiratorias.