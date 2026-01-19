Adamuz (Córdoba) afronta la segunda noche tras la tragedia ya sin familias de víctimas y pendiente del rescate

Imagen de la zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados donde han comenzado los trabajos de recuperación de los mismos. - Joaquin Corchero - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

La localidad cordobesa de Adamuz vive este lunes la segunda noche tras el accidente ferroviario que se ha cobrado la vida de al menos 40 personas, pero esta vez lo hace con la caseta municipal vacía de familiares y heridos, aunque allí aún quedan cientos de mantas y comida y bebida que los vecinos llevaron para reconfortar a los afectados durante las primeras horas tras el trágico suceso, y con un ojo puesto en las vías del tren, donde continúan las labores para localizar nuevas posibles víctimas entre los restos de los convoyes.

Han pasado poco más de 24 horas desde que descarrillaran tres vagones de un tren Iryo con origen Málaga y destino Madrid e invadieran la vía contraria por la que circulaba un Alvia en dirección Huelva, lo que provocó que sus dos primeros vagones cayeran por un terraplén de cuatro metros, un accidente que se ha saldado con 40 fallecidos y un total de 122 atendidos por el siniestro, con 117 adultos y cinco niños, pero Adamuz intenta recobrar poco a poco la normalidad.

La noche del domingo al lunes ha sido verdaderamente complicada para la localidad, que se ha visto inundada por las luces y las sirenas de los servicios de emergencias que iban y venían al lugar del accidente y que ha dejado imágenes como una caravana de ambulancias que se desplazaba desde Córdoba capital hasta Adamuz para atender a las víctimas.

Los heridos más graves eran trasladados desde el lugar del suceso hasta distintos hospitales de la provincia de Córdoba, mientras que el resto de víctimas se refugiaban en la caseta municipal de Adamuz, convertida en un hospital de campaña, donde voluntarios y vecinos de todo el pueblo prestaban ayuda tanto a los pasajeros del tren como a las familias de las víctimas que se habían trasladado a la localidad para intentar conocer el estado de sus seres queridos.

Al llegar la mañana este improvisado hospital de campaña ya estaba vacío de víctimas, pero quedaban varios voluntarios recogiendo los restos de lo que había sido una noche muy larga pero llena de solidaridad; doblaban cientos de mantas que los adamuceños habían llevado hasta allí para proteger del frío a las víctimas y aún quedaba una barra de varios metros de largo llena de agua, zumos, batidos, infusiones, dulces, frutas y otros alimentos para intentar hacer más llevaderos estos momentos de angustia.

Los familiares que aún quedaban en el pueblo por la mañana se concentraban en el hogar del pensionista, donde se les informó de que serían llevados a Córdoba capital, mediante un autobús fletado, hasta el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, que ha quedado habilitado como Punto de Información a familiares.

ACTIVACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL

En relación al accidente cabe destacar que el jefe de la Policía Local de Adamuz, Antonio Ruiz, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que "sobre las ocho de la tarde, nos llamó el alcalde para comunicarnos que había habido un accidente grave de tren y rápidamente nos activamos" y "comenzamos a llamar a distintas policías locales de la comarca". Así, ha añadido que comenzaron a sacar a los heridos "de los distintos vagones y a trasladarlos a las ambulancias, porque no podían llegar al tren y se habían quedado un kilómetro aproximadamente".

También en declaraciones a Europa Press, Ángela, una trabajadora municipal que, como voluntaria, ha formado parte del conjunto de adamuceños que han pasado más de 12 horas asistiendo y ayudando, en lo que podían, ha relatado que "no sabía si había niños" afectados y "traje ropita por si había menores". Durante la madrugada, ha añadido, se vivieron momentos de "mucha incertidumbre", pues "llegaron familiares antes que las personas del tren, y aún veo a esas familias tiradas en el suelo, llorando, derrumbadas".

Por otra parte y en declaraciones a los periodistas, otro vecino, Manuel García, que también ha prestado asistencia voluntariamente a los pasajeros afectados y a sus familiares, ha contado que acompañó a "una pareja para el pueblo, y los pobres, pues, la verdad es que no sabían nada, llamando a familiares, llamando a los amigos, gente que se había quedado en el tren, niños que estaban todavía dentro, y la cosa está mal".

UN VECINO RESCATA A 16 PERSONAS

Otro de los vecinos que ha jugado un papel destacado en las labores de voluntariado ha sido Gonzalo Sánchez, quien, según ha contado a Europa Press, ayudó a rescatar a hasta "16 personas" atrapadas en una zona de difícil acceso del tren, donde todo era "un amasijo de hierro". Sánchez, que insiste en que "no soy un héroe, solo un ciudadano", permaneció en el lugar desde las 20,30 hasta las 3,00 horas, utilizando su quad y su coche para sacar a los afectados.

Por su parte, el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, ha dicho, en declaraciones a Europa Press Televisión, estar "orgulloso" de la intervención de sus vecinos, auxiliando y ayudando en lo que podían a los pasajeros de los trenes afectados, pero no podrá olvidar las imágenes "dantescas" que presenció al llegar al lugar del accidente". "Fuimos de los primeros en llegar al lugar del accidente y empezamos a ayudar".

"DAR CON LA VERDAD"

Durante el lunes han ido pasando diferentes autoridades por el lugar de los hechos. En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de visitar la zona del siniestro y acompañado por varios ministros y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado que es "un día de dolor para toda España" y ha asegurado que van a "dar con la verdad" sobre las causas del accidente ferroviario.

Igualmente, ha advertido a los ciudadanos ante los "bulos" que se pueden extender después de la tragedia, por lo que les ha pedido que se informen por medios contrastados y por canales oficiales. Además, ha decretado tres días de luto oficial, que empezarán en la próxima medianoche hasta el jueves.

"DOLOR DEL PUEBLO ANDALUZ"

De su lado, el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, que también ha declarado tres días luto oficial en la comunidad por medio de un decreto publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), ha explicado que esta iniciativa institucional se invoca como un acto de "testimonio del dolor del pueblo andaluz por los fallecidos", y para que sea expresión "de apoyo y solidaridad con sus familias".

Asimismo, Moreno ha puesto de manifiesto que no va a hacer "ninguna hipótesis sobre la causa" del accidente pues "es evidente que sabremos" el motivo del mismo. Ha señalado que tanto Adif como Guardia Civil ya se encuentran trabajando para "aclarar cuál ha sido la causa" de este accidente, mientras ha expresado su deseo de que esa investigación propicie que un accidente así "no vuelva a suceder nunca más".

PÉSAME DEL PP Y REPROCHE AL GOBIERNO

También ha comparecido ante los medios de comunicación en Adamuz el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha desplazado hasta el municipio para trasladar su "pésame" y presentar sus "respetos" a las familias de las víctimas, afeando que "el Gobierno no nos ha dado ninguna información", y las noticias de las que dispone es a través de la Junta de Andalucía y de los medios de comunicación.

Entretanto, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha mostrado este lunes su "cercanía" a las familias de las víctimas a las que ha ofrecido "la palabra más hermosa en estos momentos, que es el silencio y el abrazo". El máximo representante de la Iglesia cordobesa ha reconocido que "las palabras sobran", pero que "sepan que estamos a su lado".

Asimismo, el presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, ha calificado de "extraño" el accidente, que "no ha ocurrido en una curva, sino en una recta" y a "una velocidad moderada para la que tiene el tren. "Nos invade una muy profunda tristeza, estamos radicalmente consternados", ha afirmado.