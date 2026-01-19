Adamuz (Córdoba) registró mínimas negativas en la madrugada tras el accidente y este lunes llega a máximas de 14 grados

Un termómetro urbano marca 2 grados en una imagen de archivo - Eduardo Briones - Europa Press

CÓRDOBA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio cordobés de Adamuz registra este lunes, 19 de enero, temperaturas máximas de 14 grados, mientras que durante la madrugada de este pasado domingo, cuando tuvo lugar el grave accidente ferroviario, se llegaron a registrar mínimas negativas.

En concreto, según los datos consultados, la temperatura en la zona del aeropuerto de Córdoba era de unos seis grados sobre las 20.00 horas y de un grado sobre las 02.00 horas, llegando posteriormente a valores negativos.

Para la jornada de este lunes no hay probabilidad de precipitaciones y el cielo permanecerá prácticamente despejado, con algunas nubes, según los datos recabados de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, este lunes sobre las 09.00 horas la temperatura era de unos dos grados, aunque la sensación térmica era de cero grados, que va en ascenso a lo largo de la jornada. La predicción para las 10.00 horas es de cuatro grados, que aumentará a seis sobre las 11.00 horas. Será a las 16.00 horas cuando se llegue al máximo de temperatura de esta jornada con 14 grados.

Las previsiones a partir de esa hora es en descenso, alcanzado los 13 grados sobre las 17.00 horas, los nueve grados a las 20.00 horas y los siete grados a las 22.00 horas.