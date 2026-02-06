Adelante aborda con la Asociación de Guías de Turismo el "abandono" de la Junta hacia el sector

La diputada autonómica de Adelante Andalucía, Begoña Iza, con miembros de la Asociación de Guías de Turismo - ADELANTE ANDALUCÍA

La diputada autonómica de Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha mantenido una reunión con la Federación Andaluza de Asociaciones de Guías de Turismo en la que se ha abordado el "abandono" que sufre este colectivo profesional por parte de la Junta.

En un comunicado, se indica que en la reunión se ha tratado la "grave preocupación por dos leyes que están a punto de aprobarse definitivamente, la de Patrimonio Cultural y la Turismo Sostenible".

Iza se ha hecho eco de las quejas de los profesionales y ha señalado que las leyes deberían "clarificar y no crear más confusión a unos profesionales que llevan toda la vida especializándose".

Desde Adelante tienen "dudas sobre la nueva figura que introduce la Junta del intérprete de patrimonio que se equipara con los guías oficiales de turismo que ofrecen un servicio de muchísima calidad y para poder ejercer necesitan una licenciatura y dos idiomas con mínimo nivel de C1 y B2 y, por lo tanto, ese servicio que se está ofreciendo es de verdadera calidad".

"Nos preocupa que la nueva figura lleve a todavía una precarización laboral porque seguramente serán unas figuras, unas personas, que ejercen su labor a través de otras intermediarias con menor calidad, con menor preparación, con menor formación mientras plataformas se van a enriquecer a través de estas nuevas figuras" Ha expuesto Iza.

Asimismo, ha considerado que el objetivo "oculto es liberalizar el mercado de los guías, una vez más, para ampliarlo, pero para bajar la calidad del servicio que se está ofreciendo".

Esta nueva normativa, según Iza, afectaría en Andalucía a 1.100 guías turísticos oficiales y más de 6.500 habilitados: "La Junta de tiene la capacidad de exigir los requisitos más altos para los guías en Andalucía".

Ha señalado que esta profesión, que está reconocida desde 1928, con lo que tiene casi 100 años de antigüedad, "no puede verse atacada ahora por una liberalización y una privatización, de nuevo, de los servicios a manos de empresas intermediarias que se van a enriquecer y llenarse los bolsillos, a cambio de bajar la calidad".