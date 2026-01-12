Adelante advierte de un "diseño confederal" de España con PP y PSOE jugando "una partida de pingpong" en la financiación

Archivo - El responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha advertido este lunes que "vamos hacia un modelo confederal en el norte y no llegamos ni al regional en el sur" tras la propuesta de un nuevo modelo de financiación que ha presentado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, tras el encuentro bilateral entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

El responsable de Organización de Adelante, Néstor Salvador, ha recriminado en rueda de prensa que la actitud de PP y PSOE en el debate de la financiación es "utilizar a Andalucía como una partida de ping-pong echándose las culpas o hablando de intereses electorales", al tiempo que aprecia "una reconfiguración del Estado en la que Andalucía, una vez más, va a perder".

La financiación "es el elemento central para una comunidad autónoma" al tratarse de los recursos que se destinan a la sanidad, la educación y los servicios públicos, y por esa condición "se merece un debate serio un debate con datos", así como que cada partido "explique el modelo que defiende".

Salvador ha argumentado que "no es de izquierda ni es andalucista" el diseño de un modelo de financiación, que el Gobierno pretende que entre en vigor en 2027 de lograr su aprobación en el Congreso de los Diputados, con el cual "Andalucía seguirá por debajo de la media de financiación por habitante".

Con este escenario ha instado a los andaluces a ser conscientes de que "mientras que nosotros no tengamos voz en las instituciones, el andalucismo no tenga voz, Andalucía no sea un sujeto político con voz en estas negociaciones, seguiremos perdiendo".

El dirigente de Adelante Andalucía ha reclamado "transparencia fiscal" con objeto de poder determinar "qué aporta cada Comunidad en impuestos y cómo se redistribuye" tras advertir de que "no se premie solo el consumo o indicadores parciales" y que "se garantice la suficiencia financiera para que Andalucía tenga recursos para servicios públicos de calidad".

Salvador ha reclamado que la negociación de la financiación sea "un proceso multilateral", de manera que no se haga "improvisado" y fruto de una "una reunión del PSOE con la izquierda republicana" y que en ese escenario sea "donde se decida la financiación de Andalucía", antes de advertir sobre "un modelo que no aumente brechas territoriales".

En el caso de Andalucía ha reclamado al Partido Popular que "necesitamos dinero para mejorar los servicios públicos", por lo que ha desechado "las rebajas fiscales a los que más tienen".

"No aceptaremos modelos que nos dejan atrás mientras otras comunidades se favorecen en acuerdos bilaterales", ha seguido advirtiendo, para seguidamente remarcar que el modelo fiscal del Partido Popular en la Junta de Andalucía "también genera que Andalucía esté peor financiada", convencido de que "el Partido Popular también contribuye a que Andalucía tenga menos dinero".

Ha recordado, con datos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que "Andalucía recibe 1.528 millones de euros menos que la media de las comunidades" y que desde 2009 la factura es que Andalucía debería haber recibido 13.000 millones de euros más "si el sistema fuera equitativo", para remarcar que "los señores del Partido Popular también son culpables de esta infrafinanciación" tras subrayar unas pérdidas de ingresos de 2.200 millones por esas deducciones fiscales, según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

"Gobierne quien gobierne en Madrid y gobierne que gobierne en la Junta Andalucía, nosotros seguiremos defendiendo una financiación justa", ha remachado su reflexión en este sentido mientras ha blandido el argumento de que "no tenemos intereses en Madrid ni tenemos intereses en mantener un gobierno estatal".

MERCOSUR

Néstor Salvador también se ha pronunciado sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur para apuntar que se trata de "un paso más para desmantelar la agricultura andaluza" al señalar a los pequeños y medianos agricultores como perjudicados ante las grandes multinacionales, al tiempo que ha hablado, como ha hecho la organización agraria COAG "de uberización".

Ha señalado como primera conclusión de ese acuerdo que "a los agricultores andaluces se les van a exigir unas medidas que no se van a exigir a la producción que va a venir de América Latina", por lo que ha inferido que "esto es un agravio comparativo y es una de las formas de atacar a la agricultura andaluza".

Ha lamentado que esta negociación se haga "a espaldas de los agricultores y de sus asociaciones" y ha considerado que en Europa " tanto el Partido Popular como el PSOE están apoyando este acuerdo", para reprocharle a la Junta de Andalucía "que ahora dice que es crítica con esto, que el Partido Popular en Europa está apoyando este acuerdo de libre comercio", que ha situado como "a favor de las multinacionales".

Ha apostado por "revertir este modelo" e ir hacia un modelo que asegure "la soberanía alimentaria en Andalucía", mientras ha advertido de un problema particular de la región, como es el hecho de que "la propiedad de la tierra desde la Segunda República hasta ahora el 50% de la tierra en manos de un 2% de propietarios".

"Defendemos que hay que redistribuir la tierra y que los pequeños agricultores y las cooperativas son a las que hay que apoyar desde las instituciones", ha afirmado el responsable de Organización de Adelante Andalucía, para precisar que son objetivos "todo lo contrario a este acuerdo de la Unión Europea y Mercosur".