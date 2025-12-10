Adelante advierte de un "nuevo recorte" de la Junta en educación con la "paralización de las sustituciones" de docentes

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en rueda de prensa en el Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha advertido este miércoles de lo que considera "un nuevo recorte" del Gobierno del PP-A en materia educativa, que se traduce en que "la Junta de Andalucía ha paralizado todas las sustituciones" de docentes "durante el mes de diciembre", y hasta el próximo mes de enero, para "ahorrarse dinero".

Así lo ha denunciado públicamente el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha concretado que la "última adjudicación" de plazas de sustitución de este mes será la materializada el pasado "4 de diciembre", y "todos los profesores que se pongan malos o tengan que estar" de baja "y lo comuniquen durante el mes de diciembre, no van a ser sustituidos" antes de enero.

El portavoz de Adelante ha llamado la atención acerca de que mientras esto se produce hay "una lista de interinos enorme" y "miles de docentes en paro" cuya "expectativa de poder entrar a trabajar, de que avance la bolsa para poder entrar y conseguir estabilizarse algún día, se ralentiza porque durante el mes de diciembre no va a haber sustituciones".

José Ignacio García ha criticado en esa línea que este "nuevo recorte" de la Junta "siempre lo pagan nuestros alumnos y docentes, y la comunidad educativa" en general "para ahorrarse dinero" por parte de la administración autonómica, porque "no hay ninguna otra razón" que justifique dicha paralización de sustituciones, según ha zanjado.

PISOS TURÍSTICOS

Por otro lado, el portavoz de Adelante se ha referido a otro asunto relativo a la vivienda, y que es la "gran renovación" de contratos de alquiler de pisos que durante la pandemia dejaron de ser turísticos y "se transformaron en viviendas para vecinos normales y corrientes" al descender el número de visitantes que recibía la región, y que ahora tiene que llevarse a cabo cinco años después del inicio de la crisis sanitaria por el Covid-19.

"Hubo miles de pisos turísticos que se tuvieron que transformar y volver a ser lo que antes eran, viviendas para andaluces normales y corrientes, y bajaron los precios" de alquiler, pero, "cinco años después, los contratos están terminando y hay que hacer una renovación", y lo que "está pasando" es que "en muchos casos están subiendo los precios exponencialmente", y "están expulsando a los vecinos, bien para crear pisos turísticos otra vez, o bien para dejarlos como pisos de lujo o expulsar a una serie de vecinos", ha relatado el portavoz de Adelante.

Según ha agregado José Ignacio García, "esta 'gran renovación' afecta en Andalucía, según los datos del Ministerio, a 85.000 viviendas y aproximadamente a 200.000 personas, que en las próximas semanas o meses van a ver cómo su contrato se acaba y sus caseros los van a expulsar para volver a poner pisos turísticos".

El portavoz de Adelante se ha preguntado si la Junta de Andalucía "va a hacer algo" y si cuenta con "algún plan para sostener a esas familias que van a ver cómo, cinco años después de firmar su contrato, van a ser expulsadas de sus casas", y ha anunciado que su grupo va a registrar una batería de preguntas en el Parlamento sobre esta situación de la que "nadie está hablando", y sobre la que "hay que poner foco", según ha sostenido.

Además, el portavoz de Adelante ha considerado que, en esta materia, "hacen falta dos cosas" que son, por un lado, "regular y limitar los precios por ley", y "bajar los precios de los alquileres y ligarlos a los salarios", así como "paralizar la proliferación de pisos turísticos", y en algunas zonas "eliminar" algunos de ellos "para que vuelvan a ser viviendas para la gente".

EL PP-A "NO TIENE INTERÉS EN NEGOCIAR" ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS

Por otro lado, el portavoz de Adelante se ha referido a la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el próximo año 2026, que la próxima semana afrontará su debate final en el Pleno del Parlamento, y ha denunciado que el PP-A "no tiene ningún interés en negociar" con los grupos parlamentarios de la oposición, algo que, en su opinión, se ha evidenciado en el periodo de presentación de enmiendas parciales al proyecto.

Así, José Ignacio García ha aseverado que "no es verdad ese discurso permanente" que abandera el PP-A acerca de "la 'vía andaluza', el diálogo" con los grupos y "hablar con todo el mundo". "Eso es mentira, y sería más fácil que nos lo dijeran directamente", que van a "aprobar el Presupuesto" con la mayoría absoluta con la que cuenta el Grupo Popular y a "hacer lo que nos dé la gana, porque tenemos los números para ello".

"Sería legítimo democráticamente, y nos dejaríamos de historias y de este postureo absurdo por el cual, de más de 200 enmiendas" planteadas, a Adelante les "ofrecen negociar cuatro" únicamente, según ha continuado manifestando José Ignacio García, quien además ha llamado la atención acerca de que desde el PP-A sólo aceptarían a través de una enmienda de su grupo reducir "en 100.000 euros" el "recorte de 29 millones de euros" que, según ha criticado, contempla el proyecto de ley del Presupuesto en materia de cooperación al desarrollo.

De este modo, el portavoz de Adelante ha llamado a "ser serios" y a reconocer que el Presupuesto que previsiblemente aprobará el Parlamento la semana que viene es "absolutamente de rodillo del Partido Popular", que "plantea su modelo económico, de privatización, y el resto nos tenemos que aguantar", y ha concluido abogando por que el PP-A hiciera "un ejercicio de honestidad" y reconociera que "pasan tres kilos de la oposición".