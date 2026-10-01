Adelante afea a Moreno que no le "martilleen el corazón" los desahucios y el presidente les acusa de "intervencionistas"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en el pleno del Parlamento del 1 de octubre de 2026. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha afeado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que no le "martilleen la cabeza y el corazón" los siete desahucios diarios que se producen en Andalucía y que "se esconda y manipule" con los pequeños propietarios para defender a los "verdaderos invasores, que son los fondos buitres".

En el turno de preguntas al presidente en el pleno del Parlamento andaluz, García ha mostrado la imagen de uno de los últimos actos de Moreno en materia de promoción de vivienda, al que se ha referido como "la foto de la pala". Una promoción, como ha relatado el portavoz de Adelante Andalucía, que "la va a hacer una empresa que es propiedad al 100% de un fondo buitre sueco y al que hemos puesto 100 millones de nuestros impuestos para que se lucre durante una década con esta promoción".

García ha afeado a Moreno que "no gobierna para los propietarios. no es verdad". "Adelante Andalucía quiere las casas para vivir y ustedes las quieren para especular y para forrar a los fondos buitres". A estas críticas, el presidente andaluz ha recordado al portavoz de la formación de izquierdas que "en Andalucía se producen desahucios, pero no hacen ustedes ningún comentario sobre Cataluña, donde se producen 23 desahucios al día".

"El problema de la vivienda no se puede resolver en dos días, de forma unilateral y con decretos leyes sin contenido ni medidas eficaces y con claros tintes electoralistas", ha argumentado Moreno en alusión a los dos decretos sobre vivienda que se abordan para su aprobación este viernes en el Congreso de los Diputados.

Por último, el presidente de la Junta ha dejado claro que su gobierno "no comparte las políticas intervencionistas" ni la expropiación, "una roca" contra la que se "chocará" la izquierda porque son las clases medidas y trabajadoras las que están alquilando el 98% de las viviendas en Andalucía.