Adelante afea al PP-A que "celebre el carpetazo" sobre contratos del SAS mientras "cava la tumba" de la sanidad andaluza

La portavoz adjunta del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, Begoña Iza, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 29 de enero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España).

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha criticado este jueves que desde el Gobierno del PP-A se esté "celebrando el carpetazo", en un juzgado de Sevilla, de las diligencias abiertas tras la denuncia de parlamentarios del PSOE-A sobre contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de Covid-19, y ha avisado a los 'populares' de que "no hay tanto que celebrar" después de que, paralelamente, un juzgado de Cádiz haya "abierto una pieza aparte de la investigación de los contratos troceados para abrir otros sobre los de emergencia".

Así lo ha indicado la diputada de Adelante Begoña Iza en una rueda de prensa en el Parlamento en la que se ha referido a la situación de la sanidad en la comunidad autónoma, para tachar de "insultante lo poco que le importa al Gobierno del PP" andaluz que preside Juanma Moreno esta cuestión.

La diputada de Adelante ha llamado la atención acerca de que el Ejecutivo 'popular' se haya dedicado esta semana a "sacar pecho" por el "carpetazo" que se ha dado en un juzgado de Sevilla al "caso de los contratos de emergencia" del SAS, y al respecto ha apuntado que "no es una sorpresa que los jueces no se metan y no toquen un pelo" al PP.

Ha criticado que desde el Gobierno del PP-A se esté "celebrando que se dé carpetazo, que se archive esta causa, cuando esto es solo un síntoma más de cómo se está cavando la tumba de la sanidad pública, de cómo se está deteriorando la gestión de los servicios públicos en Andalucía".

En esa línea, ha aludido a la "crisis de los cribados" de cáncer que desde la Junta "quieren olvidar", cuando "a las mujeres" afectadas por los fallos registrados y a sus familias "no se les ha olvidado", como "tampoco se nos ha olvidado que tiene que seguir investigándose cuántas mujeres han podido perder la vida, a cuántas podríamos haber podido salvar" si no se hubieran producido esos errores, ha continuado.

La diputada ha lamentado que "parece que al Partido Popular eso ya no le importa", como tampoco "le importan las listas de espera, los retrasos, la falta de médicos, los centros de salud abarrotados, el deterioro de las infraestructuras y los cientos de promesas incumplidas, que ahora volverán a repetirse" en la próxima campaña electoral, según ha apostillado.

La representante de Adelante ha aconsejado al PP que "no se pongan tan contentos", porque "no hay tanto que celebrar", y, "de hecho, el juzgado de Cádiz" que investiga una denuncia de Podemos a la que se sumó el PSOE-A "ha abierto una pieza aparte de la investigación de los contratos troceados" del SAS "para abrir otros sobre los de emergencia", y ha señalado que habrá que "ver cómo se sigue desarrollando" esta instrucción, así como que espera que "la Justicia, de verdad, haga su trabajo".

EL "PROBLEMÓN" DE LA SANIDAD

Begoña Iza ha advertido de que el PP "no quiere que hablemos de sanidad, porque sabe que es un problemón", y al respecto ha subrayado que es "responsabilidad" de la oposición "recordarle, siempre que podamos, en este Parlamento" al Gobierno de la Junta que "está desmontando, desmantelando la sanidad pública".

En esa línea, ha recordado que el mes que viene se retomarán los plenos ordinarios en el Parlamento, y ha avisado de que desde Adelante seguirán "insistiendo mucho en este tema, que es esencial".

Además, la parlamentaria de Adelante ha apremiado al PP-A a aclarar "cuándo va a comenzar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular" (ILP) sobre la mejora de la calidad de la sanidad pública andaluza, promovida por las 'mareas blancas', que acordó el Parlamento tramitar "hace unos meses".

Al respecto, ha criticado la "prisa" que tiene el PP-A para "tramitar" los proyectos de ley aprobados por el Consejo de Gobierno "por vía de urgencia" en el Parlamento, mientras que no ha apoyado esa forma de tramitación para una ILP que cuenta con "más de 60.000 firmas" de apoyo que "solicitaban financiación y mejor atención para la sanidad pública".

La diputada de Adelante ha preguntado si es que el Gobierno del PP-A "va a dejar en el cajón" y "que duerma el sueño de los justos" esta ILP, de forma que "caiga en el olvido", y ante esta hipótesis ha concluido advirtiendo de que desde su formación "no vamos a dejar que el Partido Popular se olvide" de esta iniciativa legislativa "en la que tantos andaluces se han implicado".