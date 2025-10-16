Adelante afirma que la gestión de los cribados del cáncer de mama en Córdoba sigue sumida en el "caos"

CÓRDOBA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante Andalucía en Córdoba, Mariví Serrano, ha asegurado este jueves "la gestión de los cribados del cáncer de mama en la provincia sigue sumida en el caos", a lo que se suma que en su formación están recibiendo "testimonios preocupantes de usuarios que han participado en los cribados de otros tipos de cáncer, como el de cérvix y colon", anunciando Serrano que su formación preguntará en el Parlamento andaluz por estos casos.

Así, según ha informado Adelante Andalucía en una nota, la formación andalucista está "recabando información de usuarios de toda la provincia", que "identifican errores y deficiencias en los informes así como retrasos no justificados en la realización de las pruebas y las comunicaciones a los afectados, incluso después de que se destapara el escándalo en las últimas semanas y con posterioridad al anuncio del presidente Juanma Moreno de la activación de un plan de choque para corregirlo".

En este sentido, Serrano a alertado que "varias mujeres que han participado en el cribado de cáncer de mama han recibido informes sin firma, sin fecha y fuera de plazo, lo que contradice la propia legislación, en la que se indica que el contenido mínimo de este tipo de comunicaciones para tener validez administrativa".

En concreto, dichos usuarios "señalan la situación del Hospital de Cabra, que atiende en torno a 300.000 personas del Sur de la provincia, donde se están detectando más negligencias en las comunicaciones", exigiendo desde Adelante Andalucía saber "si esta situación se está dando en el resto de la red de hospitales públicos cordobeses".

La portavoz andalucista ha señala directamente a Moreno como "responsable del caos de gestión", aclarando que "no son errores, ni es culpa de los sanitarios que sufren una enorme sobrecarga de trabajo, lo que está ocurriendo con los cribados del cáncer es la punta del iceberg del plan del PP para desacreditar a la sanidad pública en favor de la privada".

Mariví Serrano ha criticado, igualmente, las decisiones que está tomando Moreno ante esta crisis, pues "ha puesto a gestionar todo el sistema público de salud a un político profesional, que lleva toda la vida saltando de puesto en puesto en el PP y que no tiene ninguna experiencia, ni ninguna relación con la sanidad", es decir, "el presidente está más preocupado por su campaña de imagen que por resolver una situación que tiene sumida en una enorme incertidumbre a todas las mujeres de Andalucía".