Adelante Andalucía advierte del "problema grande" de un Presupuesto que "deja todo a ingresos excepcionales de la UE"

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha subrayado este viernes en su análisis del proyecto de Presupuestos para 2023, cuya dotación total es de 45.603,8 millones de euros, "el problema grande" que entraña para la Comunidad Autónoma el hecho de que "todo se deja a los ingresos que de forma excepcional vendrán de la Unión Europa" de manera que "dependemos de los ingresos de la UE" y supone "una trampa que da muchisímo miedo", en palabras de la presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora.

En declaraciones a los medios, Mora ha sostenido estas referencias dentro de lo que ha descrito como "el anuncio de unos presupuestos tramposos" por el hecho de que el Gobierno andaluz presume del "milagro de la bajada de impuestos" junto con "un aumento considerable del gasto social".

"Andalucía tiene una economía dependiente y subordinada en un modelo donde nos vienen los ingresos desde fuera", ha proseguido explicando la diputada de Adelante Andalucía, quien con esta consideración ha reclamado "prepararnos para cuando acaben estos fondos excepcionales y salir de esta situación de subordinación y dependencia" y lamentar consecuentemente que "lo que vamos a hacer es caer más en esa situación".

El proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno andaluz "no supone ningún cambio del modelo socioeconómico de Andalucía, que es el principal reto que tiene Andalucía para salir de la situación en la que todo se deja a los ingresos que de forma excepcional vendrán de la Unión Europea", ha seguido explicando Mora, quien se ha quejado de "la muy poca información" que recibieron de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en "una reunión protocolaria en la que pregunte expresamente por la ejecución y no se me dio respuesta".

"Los presupuestos serán papel mojado si no sabemos qué nivel de ejecución va a tener", ha concluido Mora, quien ha indicado que el nivel de ejecución de los fondos europeos es de un 7%.

Mora ha apelado a "estudiar con detalle la letra pequeña" después de alertar de que "el aumento en gasto social, igual que estos años, puede ser por estar derivando a la sanidad y educación concertadas".

La diputada de Adelante Andalucía ha concluido que "eso no lo va a cambiar" el Presupuesto de la Junta "la dependencia y subordinación que tiene Andalucía, que nos hace depender cada vez más y no nos prepara para ser autosuficientes y tener soberanía para depender de nosotros mismos".