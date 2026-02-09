Adelante Andalucía apoya la huelga ferroviaria que ve "de sentido común" tras "años de falta de inversión"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios al asistir a una concentración por la huelga de trenes en la estación de Santa Justa de Sevilla. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha trasladado este lunes personalmente el apoyo de su formación política a la huelga de tres días convocada por todos los sindicatos ferroviarios del país, que considera "de sentido común" tras "años de falta de inversión" en el sistema.

Así lo ha manifestado el portavoz de Adelante en una atención a medios al asistir a una concentración convocada al hilo de este paro ferroviario en la puerta de la estación de tren de Santa Justa de Sevilla.

José Ignacio García ha defendido que "hay que apoyar la huelga del sector ferroviario", con la que se traslada "un mensaje muy claro al Gobierno de España", para que "deje de maltratar el sistema ferroviario" que arrastra "años de falta de inversión, de falta de personal, de falta de sentido común a la hora de planificar los trenes", según ha agregado.

El portavoz de Adelante se ha quejado de que en España "ha habido una apuesta por la alta velocidad y se ha maltratado al sistema de cercanías y de media distancia" que "es el que coge el 80% de los usuarios", según ha remachado José Ignacio García, que ha criticado además que "se está maltratando al personal ferroviario".

De esta manera, ha apuntado que el "modelo de privatización del sistema ferroviario está provocando problemas de seguridad", y ha explicado que desde Adelante Andalucía exigen, por un lado, "una investigación independiente, fuera de control partidista", y, en segundo lugar, "una apuesta por un ferrocarril público de calidad que cuide a su personal y que garantice que el tren sea seguro y llegue a la mayoría de sitios".

Tras el grave accidente registrado en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas, el representante de Adelante ha sostenido que es "ahora, después de que se vayan las cámaras y los focos", y "cuando ya lo más grave de la situación ha pasado, cuando hay que hacer preguntas" y "abrir un debate".

En esa línea, ha aseverado que "no puede ser que tengamos un sistema ferroviario basado en la privatización, las subcontratas, en personal que está cobrando una miseria, en la precariedad laboral", porque todo ello "provoca los problemas de inseguridad que estamos sufriendo", según ha agregado José Ignacio García para concluir sentenciando que "eso y no otra cosa es lo que están justamente pidiendo los trabajadores del sector ferroviario, y por eso les apoyamos" desde Adelante Andalucía.