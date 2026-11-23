El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto a la candidata de Adelante por Cádiz al Congreso, María Sánchez. (Foto de archivo). - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha compartido en sus redes sociales un videojuego creado por dos militantes de Granada --una profesora de Lengua y un informático-- que difunde propuestas del programa con el que concurre a las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre.

Lanzado en una plataforma libre, el videojuego simula la estética de una Game Boy Color que, sin embargo, las creadoras han llamado 'La maquinita Color', haciéndole un guiño "a la identidad andaluza que tanto caracteriza a la formación de izquierdas", según han explicado desde Adelante en una nota.

Aludiendo también al lema de la campaña para las elecciones generales del 29N --'Coraje y Esperanza'--, el videojuego ha sido llamado 'La Ruta del Coraje'.

En esta ruta, 'El Gafa' --"como se le conoce cariñosamente al portavoz de Adelante, José Ignacio García"--, tiene que recorrer las ocho provincias andaluzas, y en cada una de ellas se irá encontrando con las diferentes candidatas al Congreso de los Diputados, como María Sánchez, Luis de los Santos, María Alcantud o Ana Jiménez.

Las candidatas, por su parte, le presentará un problema político relacionado con las principales propuestas programáticas de Adelante Andalucía para las generales, conocidas como 'Las 29 del 29'.

Cada provincia se dedica a varios bloques de medidas del programa, con retos y minijuegos propios. En Cádiz, el reto gira en torno a la jornada laboral de 32 horas, el fin del turno partido y la protección de las autónomas; en Málaga, a la limitación del alquiler al 20% del salario familiar y a un turismo "para la gente".

Granada se centra en la sanidad pública, con cita en atención primaria en 48 horas, salud mental y una ley de cuidados, mientras que Almería plantea la creación de una banca pública y de supermercados públicos.

En Jaén, los retos giran en torno a blindar las pensiones públicas con el IPC real y "derogar la 'ley mordaza'"; en Sevilla, a la defensa de la educación pública. Huelva aborda la desprivatización del sistema ferroviario, un sistema de cercanías andaluz y público y la protección del Guadalquivir y Doñana, y Córdoba cierra el recorrido con la financiación autonómica "justa" y "el fin de los privilegios políticos".

Como ejemplo, en Málaga, 'El Gafa' se encuentra con la candidata al Congreso, Ana Jiménez, quien le presenta la crisis habitacional y la iniciativa de que las casas sean defendidas como un derecho para todas las personas.

En este caso, el reto se conecta con las propuestas número 1 y 28 del programa, relacionadas con la vivienda y el plan de turismo para todos y todas. Tras el encuentro con las candidatas, 'El Gafa' se encuentra con el reto de un minijuego como, por ejemplo en Granada, dispararles a las privatizaciones y atrapar medicinas y citas.

El juego finaliza cuando 'El Gafa' recorre cada provincia, supera cada reto y consigue las ocho medallas. De esa forma, se considera que habrá llevado "la voz de Andalucía al Congreso el 29N".