Adelante Andalucía pide un busto para Ana Orantes en el Parlamento como "símbolo de lucha contra la violencia machista"

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha anunciado este martes el registro de una iniciativa para que se instale un busto en el Parlamento andaluz en recuerdo de Ana Orantes, "mujer andaluza símbolo de valentía y de lucha contra la violencia machista".

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha dado cuenta de esta iniciativa en una atención a medios en el Parlamento junto a su compañera de grupo, la parlamentaria Maribel Mora, y ha explicado que la familia de Ana Orantes ya conoce esta propuesta, está "encantada" con ella y la apoya para que sea una realidad.

Desde Adelante han puesto de relieve que el Parlamento de Andalucía cuenta hasta ahora con tres bustos que homenajean a tres referentes políticos andaluces; en concreto, Blas Infante, considerado como 'padre de la patria andaluza'; Plácido Fernández Viagas, primer presidente de la Junta preautonómica y, desde hace unas semanas, el que fuera ministro de UCD Manuel Clavero Arévalo.

De esta manera, desde Adelante han subrayado que "no hay ninguna mujer homenajeada en la sede de la soberanía andaluza", algo a lo que plantean ponerle solución con dicho busto que proponen para Ana Orantes.

José Ignacio García y Maribel Mora han registrado la iniciativa "con la esperanza de que pueda tratarse en la próxima mesa del Parlamento andaluz", y con la aspiración de que el homenaje a Ana Orantes "no sea solo" de Adelante Andalucía, sino del conjunto del Parlamento, por lo que, según ha explicado el portavoz del grupo, han contactado con los portavoces parlamentarios del PP-A, PSOE-A y Por Andalucía, así como con el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP-A), para que tomen en consideración la iniciativa.

"Ana Orantes es una mujer andaluza símbolo de la lucha contra las violencias machistas que tuvo la valentía de denunciarlo en la televisión pública andaluza, valentía que le costó la vida y que sirvió para cambiar la sociedad andaluza y estatal y que se tomara la violencia machista en serio", han argumentado desde Adelante para justificar esta iniciativa, desde el convencimiento de que "es de justicia que haya mujeres homenajeadas en el Parlamento, y que Ana Orantes sea la primera en su papel de mujer valiente capaz de denunciar y provocar un cambio en la sociedad".

Así, Maribel Mora ha remarcado que la violencia machista no es una cuestión del pasado, ya que se contabilizan ya "60 mujeres asesinadas en lo que va de año", por lo que es necesario, según ha incidido, seguir recordando a mujeres como Ana Orantes, que "no es del pasado". "Su lucha está muy presente, y es necesario tenerla presente para que no vuelva a sucederle lo que a ella le ocurrió y siguen viviendo tantas mujeres", ha remarcado en esa línea la parlamentaria de Adelante.