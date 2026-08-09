Adelante Andalucía prepara ya las municipales de 2027 y vaticina que entrará en el Congreso tras las generales

1108032.1.260.149.20260809105959 El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una entrevista concedida a Europa Press. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía aspira a concurrir a las elecciones locales del próximo año 2027 en "muchos más municipios" que en las anteriores de 2023 y "sacar mucho mejor resultado", para lo cual preparará candidaturas propias, al margen de las que puedan presentar en coalición formaciones como Izquierda Unida (IU), así como prevé contar con representación en el Congreso de los Diputados tras las próximas elecciones generales, a las que se presentará con listas desde las ocho provincias.

Así lo ha señalado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha defendido que su formación afronta las próximas elecciones locales en "mejores condiciones" respecto a la cita de 2023, así como ha expresado su deseo de que, "allí donde haya una candidatura de Adelante Andalucía, que la va a haber en muchos municipios" de la comunidad, se pueda ofrecer la "garantía" de que cuenta con "gente preparada, con ganas de transformar su pueblo y su ciudad, gente honrada y honesta, y que quiere hacer una transformación a favor de la clase trabajadora, del feminismo y del andalucismo".

En respuesta a preguntas sobre si descarta que Adelante forme parte de posibles coaliciones de partidos de izquierda como la que IU, Podemos y Movimiento Sumar suscribieron para las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo bajo la denominación de Por Andalucía, José Ignacio García ha aseverado que Adelante tiene un "mandato" tras dichos comicios que pasa por "seguir siendo Adelante Andalucía", marca con la que este partido multiplicó por cuatro su número de diputados en el Parlamento autonómico, pasando de dos a ocho en la recién iniciada XIII legislatura.

De esta manera, ha defendido que esas elecciones han servido para confirmar que Adelante es una fuerza "útil para vencer a la derecha", que le ha "quitado la mayoría absoluta" al PP-A, y que superó "a la extrema derecha" de Vox en dos provincias, y esta formación hace que "vote más gente a la izquierda", personas "desencantadas con la izquierda" que, "si no está" la papeleta de Adelante Andalucía en las urnas, "se queda en su casa" sin votar, ha abundado.

En esa línea, ha señalado que él quiere que "gente de clase trabajadora normal y corriente, que está agobiada con el precio de la vivienda", o que "tiene un trabajo precario, en vez de ver una salida en Vox" que pase por "culpar al migrante", la vea en Adelante Andalucía, y ha sostenido que si su formación se hubiera presentado a las elecciones del 17 de mayo en coalición con IU y Podemos habría tenido "menos votos en el global", y se habrían quedado en "cinco, seis, siete diputados, porque la gente que necesita una izquierda nueva, fresca, necesita Adelante Andalucía".

José Ignacio García ha señalado que a Adelante le fue "mal las anteriores municipales", pero al día siguiente no se dedicaron a lamerse "las heridas", sino que se pusieron ya desde entonces "a trabajar y hablar con mucha gente, a construir asambleas, militancias, a llegar a todas las comarcas de Andalucía" e intentarlo con "todos los pueblos" de la comunidad. "Y ahora estamos recogiendo ese trabajo para presentar candidaturas para los próximas municipales", ha subrayado.

"NO SE CONFORMA" CON LA SUBIDA EN VOTOS Y ESCAÑOS EL 17M

Por otro lado, José Ignacio García ha indicado que en Adelante Andalucía "no se conforman" con la subida en votos y escaños que su formación experimentó en las recientes elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtuvieron ocho escaños, cifra que supone multiplicar por cuatro los dos que lograron en la anterior cita con las urnas de 2022.

"Es un buen resultado comparado con lo que teníamos, pero nosotros no nos conformamos con esto", ha señalado al respecto el portavoz de Adelante, quien también ha apuntado que su partido no se compara con la coalición Por Andalucía que integra a Izquierda Unida y Podemos, entre otras formaciones, y "no le interesa esa pelea". Frente a ello, ha aseverado que su "objetivo es echar a la derecha y la extrema derecha", y en eso están "centrados".

En esa línea, ha valorado que "de momento" han "conseguido quitarle la mayoría absoluta" al PP-A en el Parlamento andaluz, "pero no nos conformamos con esto, seríamos una mala fuerza política si nos conformáramos con esto", ha apostillado.

Ha agregado que Adelante Andalucía aspira a ser una "fuerza política que le dé el poder de cambiar las cosas a la clase trabajadora andaluza", y eso pasa por "conseguir mucho más a nivel electoral, de movilización, de militancia" y "como fuerza política", ha defendido.

El que fuera candidato a la presidencia de la Junta en las elecciones del 17 de mayo ha apuntado además que entre los factores que han permitido a su formación mejorar su resultado electoral figura el de que es "una fuerza política que habla claro" y "muchas veces" dice las cosas "como las piensa la mayoría de la gente", así como que tiene "las manos libres para criticar al PSOE y al PP".

En esa línea, ha reivindicado que Adelante Andalucía es "una fuerza política independiente de una izquierda que está defraudando a la mayoría de la gente", y tiene "un proyecto político para la clase trabajadora, para los servicios públicos, para la defensa de las mujeres, de los jóvenes, de las personas Lgtbiq". Además, se define como "una fuerza política andalucista" que considera que la "inmensa mayoría" de andaluces están "hartos de ser siempre los últimos".

"Con todos esos elementos, nosotros hemos representado sobre todo una izquierda nueva, diferente, que no defraude", ha defendido el portavoz de Adelante, quien también ha señalado que el "reto" que afronta su grupo en esta legislatura es "más grande" que en la anterior al haber cuadriplicado su representación en el Parlamento, donde ya realizó "un buen trabajo" en el mandato anterior siendo "el grupo parlamentario que más leyes ha presentado proporcionalmente al número de diputados que tenía".

Por eso, ha señalado que con ocho diputados no les vale "repetir" el trabajo en el Parlamento de la anterior legislatura, porque ahora cuentan con "más manos, más cabezas, más corazones para hacer más cosas", y tienen que "multiplicar la capacidad de trabajo, de conectar con la gente".

CRECIMIENTO DE MILITANCIA

José Ignacio García ha valorado además que Adelante Andalucía está experimentando un crecimiento de militancia que ya estaba siendo "bastante grande" en los últimos años, y ha registrado "un crecimiento importante en implantación".

En esa línea, ha defendido la necesidad, a su juicio, de conformar "un partido fuerte", y ha advertido de que ha habido "muchos" otros que "subían mucho y bajaban tan rápido como subían", y a él no le interesa "subir tan rápido", sino que quiere "subir bien" y "construir un partido bien 'asentadito', con militantes, con cuadros, con gente que trabaja, acogiendo a gente interesante, descartando a los caraduras, los aprovechados y la gente que venga a pensar en sí mismo y no en lo colectivo", ha avisado.

EXPECTATIVAS ANTE LAS ELECCIONES GENERALES

Y, de cara a las elecciones generales previstas para 2027, el portavoz ha confirmado que Adelante presentará listas por las ocho provincias andaluzas, y ha augurado que la formación va a "entrar en el Congreso" con diputados cuya "prioridad" será "transformar Andalucía para garantizar sanidad, educación, vivienda, derechos sociales, feminismo, trenes públicos y sostenibles".

García ha incidido en que su objetivo es "quitarle voto a Vox y al PP", y que la papeleta de Adelante Andalucía esté al servicio de "gente de izquierda" que apuesta por servicios públicos pero "están decepcionados con la izquierda en el Gobierno" actual, y ha explicado que ya están preparando su "programa, línea de estrategia y campaña", y "en otoño" esperan elaborar sus listas para dichas elecciones.