Adelante Andalucía quiere que la Comisión Europea abra "una investigación independiente" sobre el siniestro de Adamuz

José Ignacio García y Mariví Serrano han atendido a los medios ante la estación de trenes Córdoba-Julio Anguita. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha anunciado este martes desde Córdoba que llevará al Parlamento Europeo, junto al Bloque Nacionalista Gallego (BNG), a través de su eurodiputada Ana Miranda, una serie de preguntas y reclamaciones, "para que desde la Comisión Europea se abra una investigación independiente y rigurosa y se haga seguimiento del procedimiento" que se lleve a cabo en España sobre el siniestro ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 45 personas.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, García ha insistido en la "necesidad de una investigación independiente del accidente" y por ese motivo han registrado en la Comisión Europea una pregunta para saber si está en marcha una investigación por parte de la Agencia Europea del Ferrocarril y, en caso de no estarlo, ya han exigido, en el escrito conjunto con BNG, que la misma se abra.

A su juicio, "la Comisión Europea tiene que investigar qué es lo que ha pasado, porque creemos que la investigación tiene que ser profundamente independiente", haciendo también hincapié García en "las recomendaciones que la propia Agencia Europea del Ferrocarril hizo tras el accidente de Angrois, en Galicia", y han preguntado "si todas las recomendaciones e instrucciones que se dieron se han implantado para que mejoraran una serie de sistemas de seguridad".

De hecho, según ha subrayado el portavoz de Adelante Andalucía, ha sido "fundamental" el apoyo del BNG en este proces, ya que "durante más de diez años han hecho una fiscalización exhaustiva de todo lo relacionado con el accidente en Galicia".

"¿Se han aplicado todas esas recomendaciones que hizo la Comisión Europea, sí o no?, ¿estaban en funcionamiento en la línea donde se produjo el accidente de Adamuz, sí o no?, ¿estaban plenamente en funcionamiento estas recomendaciones o el Estado no las ha cumplido?" ha cuestionado García.

Por último, el portavoz de Adelante Andalucía ha puesto en duda "la independencia real" de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que es la responsable de hacer la investigación en España, ya que "la propia Agencia Europea del Ferrocarril determinó tras el accidente de Angrois que la CIAF no era suficientemente independiente ni tenía suficiente presupuesto", ya que, como ha explicado García, "la CIAF cuenta con un presupuesto anual de 500.000 euros, totalmente insuficiente para pagar sueldos, equipos técnicos y expertos anuales".

Por ello, según ha reiterado García, que ha estado acompañado por la candidata de Adelante Córdoba, Mariví Serrano, "nosotros exigimos que la investigación sea independiente, fuera de partidismo ninguno, fuera de ningún tipo de control político, y para eso exigimos que la Comisión Europea entre en el asunto y que la Comisión Europea vele por esa independencia"

García ha concluido que en la CIAF no cuentan con "los medios necesarios, y puede que no sea lo suficientemente independiente para llegar al fondo de esta cuestión, y nos parece que las víctimas y, en general, toda la ciudadanía, nos merecemos que se llegue al fondo de esta cuestión sin ningún control político y con los medios necesarios para que se sepa qué es lo que ha pasado" en el accidente ferroviario de Adamuz.