Adelante Andalucía subraya que aún hay denuncias por "fallos" en los cribados de cáncer "pendientes de resolverse"

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha subrayado este martes que, al margen de la denuncia presentada por la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama que la Fiscalía de Sevilla ha archivado, hay otras denuncias interpuestas por "fallos" en el programa de detección precoz de dicha enfermedad aún "pendientes de resolverse" por parte de la justicia, y que ella espera que "progresen".

Así lo ha manifestado la diputada de Adelante en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, y a preguntas de los periodistas después de que la Fiscalía Provincial de Sevilla haya archivado la denuncia presentada por Amama por la "supuesta desaparición" de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "al confirmar la integridad de los datos".

Begoña Iza ha remarcado que la denuncia que se ha archivado es esa de Amama "por la desaparición de pruebas en la aplicación" del SAS, "pero hay otras que siguen pendientes de resolverse", como la que presentó Adelante Andalucía en la Fiscalía, que "sigue abierta", por "los fallos de cribados del cáncer de mama" en la sanidad andaluza, ha remachado.

Esa denuncia "sigue pendiente" de resolverse, al igual que otras, y "los juzgados, los jueces, tendrán que dictaminar qué llevan para adelante y qué no", y desde Adelante esperan que su denuncia "progrese", ha abundado Begoña Iza.

Tras conocerse el archivo de dicha denuncia de Amama, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha pedido a los grupos parlamentarios de izquierda que pidan "perdón" a los profesionales sanitarios, a los que, a su juicio, "se les acusó de delitos manipulando y mintiendo".

LA JUNTA "TIENE QUE PEDIR PERDÓN A LAS MUJERES"

Preguntada por estas declaraciones, la representante de Adelante ha respondido que, "claramente, quien tiene que pedir perdón todavía" en este asunto "es la Junta de Andalucía, por maltratar a las mujeres" en esta comunidad autónoma, y "no sólo a estas víctimas de los cribados, que dicen que son 2.317, sino a todas las mujeres a las que no se atiende en condiciones, a las que no se da respuesta", ha apostillado.

Begoña Iza ha criticado al respecto que la Junta "va a dedicar 50 millones de euros contra la violencia de género" en sus presupuestos, cuando "sólo la campaña de 'Andalusian Crush'", de promoción turística de la comunidad, "costó 44 millones".

La diputada de Adelante ha puntualizado además que su grupo no se metió "mucho en ese tema" de la supuesta desaparición de pruebas "porque comprendíamos que podían ser fallos informáticos", y "no teníamos información suficiente", pero se ha reafirmado en su idea de que la Junta de Andalucía "todavía tiene que disculparse mucho por cómo trata las mujeres".