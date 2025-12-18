Adelante critica "frivolidad" en el Parlamento: "Cantan villancicos y echan a una mujer por gritar" que perdió un pecho

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García (Fotografía de Archivo) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado este jueves la "frivolidad" que se ha vivido este jueves en el Parlamento, con los diputados del PP-A y los miembros del Gobierno andaluz cantando villancicos en el salón de plenos, cuando hace unas semanas echaron a una mujer, a Anabel, que "gritó que le habían quitado una teta por la mala gestión del cribado de cáncer de mamá".

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento tras la aprobación del Presupuesto andaluz de 2026 con los únicos votos de la mayoría absoluta del PP-A, García ha criticado además que el PP-A rechazara ayer una comparecencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante el Pleno para dar cuenta del plan de choque sobre el cribado del cáncer de mama, y "hoy se ponen a cantar villancicos".

"Me parece una vergüenza; los villancicos se cantan en casa, con tus amigos, con tus amigas, con tu familia y con tu gente, y no se cantan en el Parlamento de Andalucía justo después de aprobar un presupuesto que va a provocar muchísimo dolor", ha indicado el portavoz de Adelante.

Ha denunciado que los presupuestos para 2026 "privatizan la sanidad, porque siguen regalando dinero de los trabajadores y trabajadoras a la sanidad privada". "Esto es el Partido Popular, sufrimiento para la gente y ellos cantando villancicos", ha dicho.

"A Anabel se le echa y ellos cantando villancicos", ha insistido García.