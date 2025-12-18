La Junta acusa al Gobierno de "tratar a los dependientes andaluces con la punta del pie"

La secretaria general de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Ana Vanessa García. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Ana Vanessa García, ha acusado al Gobierno de España de "tratar a los dependientes andaluces con la punta del pie" y ha vuelto a reclamar al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "firmen con Andalucía el mismo acuerdo de financiación de la dependencia que han pactado con el País Vasco".

"Los andaluces no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos", ha aseverado, para afirmar que, "con el agravio permanente y la infrafinanciación con la que Sánchez y Montero castigan a esta tierra, demuestran que para ellos existen dependientes de primera y de segunda", según ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Así ha respondido García a las críticas vertidas por el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, sobre el estado del sistema de la dependencia andaluz.

La secretaria de Inclusión Social ha enmarcado que la comunidad autónoma cuenta actualmente con "más beneficiarios, más prestaciones, más plazas, menos tiempos de espera y más inversión que nunca".

Y todo ello, ha continuado, "a pulmón, con un esfuerzo sin precedentes por parte del Gobierno andaluz para transformar un sistema que se encontraba sumido en el caos por la desastrosa gestión de los socialistas al frente de la Junta".

"Que quede claro: ahora Andalucía no es la peor de España en dependencia. Lo era cuando gobernaba el PSOE: menos beneficiarios, menos prestaciones y tiempos de espera mucho más largos. Somos conscientes de que queda por mejorar, pero estamos trabajando día a día para seguir avanzando", ha enfatizado.

García ha reconocido que "queda mucho trabajo por hacer, pero el esfuerzo está dando resultados, tal y como demuestran los datos que desmontan el relato de fango del Gobierno de España". En este sentido, ha recordado que Andalucía ha registrado un nuevo récord en el sistema de la dependencia a cierre del mes de noviembre, según los datos publicados por el Imserso, con más de 332.000 personas atendidas y más de medio millón prestaciones.

Estas cifras suponen un incremento del 56,8% en el número de beneficiarios y del 83,3% en prestaciones respecto al año 2018, con los socialistas al frente de la Junta.

Además de batir récord en el número de prestaciones y beneficiarios, la comunidad autónoma "ha cerrado noviembre con 512 días de espera para acceder al sistema de la dependencia", una cifra que "sigue siendo elevada y seguiremos trabajando para reducirla, pero no podemos olvidar que veníamos de 1.275 días de espera en la etapa socialista, que son tres años y medio de espera", ha explicado.

Sobre los días de espera, la secretaria de Inclusión Social ha añadido que Andalucía ha reducido en 106 días la media de días de espera para acceder al sistema de la dependencia en el periodo comprendido entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, mientras que la media nacional ha experimentado una subida de 16 días en este mismo periodo, por lo que, "los datos nos demuestran que el esfuerzo del Gobierno de Juanma Moreno por agilizar el sistema está dando resultados".

En este punto, ha remarcado el firme compromiso del Gobierno andaluz con las personas dependientes, y ha pedido disculpas por las personas que fallecen esperando la dependencia, "tanto ahora como en etapas pasadas", para recordar que, en 2018, con el PSOE en la Junta, "fallecieron en la lista de espera el doble de personas que este año". "No obstante, no nos conformamos, y seguiremos trabajando sin descanso por continuar bajando los tiempos de espera", ha aseverado.

La secretaria de Inclusión Social también se ha referido a la apuesta del Gobierno andaluz por la creación de plazas residenciales. Así, ha remarcado que, "en la primera legislatura de Juanma Moreno se crearon más de 2.000 plazas, y en la segunda más de 5.000, mientras que en la última legislatura socialista sólo se crearon 283 plazas: la diferencia es palpable".

Además, ha puesto de relieve "ahora las plazas están dotadas presupuestariamente y se ocupan, no se anuncian solo para ganar un titular, como en la etapa del PSOE".

La secretaria general también ha recordado que Presupuesto andaluz de 2026 destina 2.610 millones de euros a la dependencia, la mayor cifra de la historia, lo que supone que la Junta financia el 71% del sistema, frente al 29% que aporta el Gobierno de España, pese a que la ley obliga a una financiación al 50%.

"Es insultante que mientras nosotros aprobamos presupuestos para reforzar la dependencia, el Gobierno de España sea incapaz de cumplir la ley y aprobar los suyos para aumentar los recursos que corresponden a los dependientes andaluces", ha recalcado García.

García ha remarcado que, a pesar de este agravio, "hemos incrementado la financiación para plazas residenciales y centros de día para personas mayores en un 26% y en un 32% de media en personas con discapacidad, frente a las subidas del 0,30% y el 1,17%, respectivamente, aplicados por el PSOE".

Además, la titular de Inclusión Social ha afirmado que la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) "acumula un 28% de subida desde que gobierna Juanma Moreno, mientras que el Partido Socialista nunca subió el precio/hora del SAD, desde que entró en vigor la Ley de Dependencia en el año 2007 hasta su salida del Gobierno andaluz en 2018".

Así, ha contrapuesto el esfuerzo inversor de la Junta con la infrafinanciación con la que el Gobierno de España castiga a Andalucía. "María Jesús Montero niega a Andalucía lo que sí ha firmado con el País Vasco. Esa es la realidad", ha criticado García, para advertir que "seguiremos reclamando hasta la saciedad una financiación justa. Andalucía no pide privilegios, exige igualdad. Los andaluces no somos más que nadie, pero tampoco menos", ha concluido.