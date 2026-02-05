Adelante critica a Junta "el caos brutal" para volver a clase con "el marrón a los directores" y "sobreactuando"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, este jueves durante su entrevista con la Cadena Ser Andalucía. - CADENA SER ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía y su candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha reprochado este jueves al Gobierno andaluz su forma de proceder a la hora de acomodar la actividad escolar en la región a las exigencias derivadas del nivel 2 del Plan de Emergencias de Protección Civil de Andalucía por considerar "que hubo un caos brutal" y señalar entonces que "no puede ser que tuvieran a la gente mirando un mensaje que si sí, que si no".

En unas declaraciones enmarcadas en una entrevista que emite esta tarde La Ventana de Andalucía de la Cadena Ser Andalucía, que ha seguido Europa Press, ha considerado que cuando el momento requiere, por cuanto el miércoles no hubo actividad lectiva presencial en Andalucía por ese nivel 2 del Plan de Emergencias, "un mensaje claro, seguridad y certeza" el comportamiento "fue todo lo contrario".

En ese reproche por el caso ha incluido "poniéndole el marrón en lo alto a los directores de los colegios", de quienes ha precisado que "no son los responsables, los responsables es la Consejería de Educación", al tiempo que ha apuntado que "hay un poco de sobreactuación" por parte de la Junta en la gestión de las incidencias por la borrasca.

Ha recriminado una situación como la que se vivió en la tarde del miércoles, con una comparecencia informativa del consejero Antonio Sanz tras participar en la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias que presidió el propio Juanma Moreno, que desembocó "que hubiera centros educativos que recibieran la orden de si hay clase o no hay clase a la 1:36 de la mañana".

"Esto refleja un auténtico caos y descoordinación en la Consejería de Educación y en la Junta de Andalucía", ha proclamado seguidamente el candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta, quien ha criticado también que "había mensajes erróneos en las redes sociales" y que ello derivó en "cuántas madres y cuántos padres estaban desconcertados".

José Ignacio García ha criticado que "a las tantas de la mañana no hubiera, por ejemplo, una orden clara en las redes sociales de la Consejería de Educación" y ha apuntado que en la propia herramienta de comunicación entre los centros educativos y las familias, la aplicación Ipasen, "llegó con mensajes contradictorios con un mensaje a una hora de una cosa, a otra hora de otra".

"Esto es fruto, me da la impresión, de que tenemos un Gobierno andaluz más pendiente del postureo de emergencia que de la gestión de las emergencias", ha proclamado al respecto.

García ha apelado a "diferenciar" dentro de la gestión de las emergencias en Andalucía la labor "puramente de los trabajadores", de los que ha considerado que "están dando el callo como siempre", para destacar entonces como "motivo de orgullo ver a los trabajadores del Infoca, de los servicios de emergencia de todo tipo".

Aquí ha apelado a abordar "las condiciones laborales" de esos empleados al sostener aquí "no sé si la ciudadanía sabe que el servicio del 112 es un servicio privatizado" y que sus empleados "están con condiciones laborales precarias con el convenio de telemarketing y aguantando una situación nefasta".

El portavoz de Adelante ha reclamado "dejar trabajar a los trabajadores y trabajadoras de las emergencias", mientras ha planteado que "la gestión de los políticos tiene que ser de certeza y de seguridad", para recordar de nuevo el hecho de que este jueves "ha habido familias que hoy se han levantado y no sabían si el cole de sus hijos si estaba abierto o no".