Adelante critica la "obsesión" del PP-A "con Amama" y afeará a Moreno en el Pleno el "fichaje" del nuevo viceconsejero

El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 12 de noviembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado este miércoles la "obsesión" que, en su opinión, mantiene el PP con la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama de Sevilla que comenzó a alertar de los fallos en el programa de detección precoz de dicha enfermedad en la sanidad andaluza, al tiempo que ha anunciado que este jueves preguntará y pedirá explicaciones al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento por el "fichaje" de Nicolás Navarro como nuevo viceconsejero de Sanidad.

En rueda de prensa en el Parlamento, el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha realizado estas consideraciones en relación a la crisis abierta en torno al funcionamiento del programa de cribado de cáncer de mama, que motivó el mes pasado la dimisión de Rocío Hernández como consejera de Salud y Consumo del Gobierno andaluz y el nombramiento de Antonio Sanz como consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Precisamente en Antonio Sanz ha centrado el portavoz de Adelante algunas de sus críticas en esta rueda de prensa en la que ha dicho que no puede entender que la "principal obsesión y dedicación" del consejero de Sanidad "sea enfrentarse a las asociaciones de mujeres con cáncer", ni "qué le pasa" al PP "con Amama".

En esa línea, José Ignacio García ha criticado que los 'populares' "han descalificado, han filtrado bulos" contra dicha asociación y "puesto 'tuits' de todo tipo contra" sus integrantes, así como han "vetado" que comparezcan en el Parlamento, en el marco de la tramitación en comisión del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz de 2026, "a dar su opinión" sobre dichas cuentas públicas.

Tras sostener que si las componentes de Amama "están en desacuerdo con el Partido Popular están en todo su derecho", José Ignacio García también ha criticado a la Junta que "cuando citan a reuniones" a Amama "sólo" a ellas "les piden un acuerdo de confidencialidad".

"¿De qué tienen miedo?", se ha preguntado el portavoz de Adelante en referencia a los dirigentes 'populares', tras lo que ha censurado que "lo último" en este asunto ha sido que este pasado martes el consejero de Sanidad "se dedica a poner en duda las denuncias de Amama".

José Ignacio García ha aseverado que a lo que tiene que dedicarse el consejero de Sanidad es a "aclarar qué ha pasado, dónde está el origen del error" detectado en el programa de detección precoz del cáncer de mama, "cuál es el número exacto de mujeres afectadas" por esa incidencia, "cuántas ya están tratadas, a cuántas han llamado", o "quién dio esa supuesta orden de no comunicar a las mujeres el resultado de sus mamografías", entre otras cuestiones.

Al hilo, el portavoz de Adelante ha recordado que su grupo presentó una solicitud de creación de comisión de investigación en el Parlamento a la que el PP-A se ha opuesto, y que debería servir para "aclarar" desde el Gobierno andaluz lo ocurrido y contar "la verdad, porque la verdad es lo que más tranquiliza", y "ahora mismo lo que necesita la sanidad andaluza es recuperar la confianza de los andaluces, y la confianza se gana con la verdad", ha incidido.

Al respecto de dicha solicitud de comisión de investigación, José Ignacio García ha subrayado que el PP-A "se va a retratar" durante el debate de la iniciativa este jueves en el Pleno del Parlamento, al igual que "se va a retratar el consejero del diálogo", en referencia a Antonio Sanz.

EL "FICHAJE" DEL VICECONSEJERO

Por otro lado, José Ignacio García ha criticado "el mercado de fichajes de viceconsejeros y altos cargos en la sanidad privada" por parte del Gobierno andaluz, y ha avisado de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "va a tener que explicar" este jueves, en el transcurso de su respuesta a la pregunta que le dirigirá en el Pleno del Parlamento, "por qué de los 50.000 médicos que hay en el sistema público de Salud no valía ninguno para dirigir la Consejería" del ramo o "para ser el 'número dos'", y han fichado "a un alto cargo de la sanidad privada, al subdirector médico de un hospital de Asisa" --Hospital Universitario HLA Inmaculada de Granada--, como viceconsejero, en alusión a Nicolás Navarro.

El portavoz de Adelante ha subrayado que esto se produce después de que "el anterior viceconsejero --Miguel Ángel Guzmán--, que le dio 44 millones de euros a dedo a Asisa", y que "está imputado por presunta corrupción", quiso "colocarse en Asisa" tras salir del Gobierno andaluz.

En esa línea, se ha preguntado "qué le pasa al PP con Asisa", porque "es una auténtica obsesión" lo que, en opinión del portavoz de Adelante, tienen los 'populares' con dicha empresa de sanidad privada.

Finalmente, José Ignacio García ha apostillado que "luego se sorprende" el presidente de la Junta "de que intente presentar su libro por ahí y tenga que cancelar las presentaciones porque la gente va a protestar a la puerta".

En concreto, el portavoz de Adelante se ha referido al hecho de que Moreno "tenga que cancelar la presentación" de su libro 'Manual de convivencia' en Cádiz "porque las mujeres feministas de Cádiz" iban a concentrarse y a decirle "que tu política me está costando la vida", y ha concluido sugiriendo al presidente que "se atenga a las consecuencias de cuando uno ataca la vida de las mujeres, porque intenta presentar un libro y tiene que cancelarlo porque las mujeres feministas se organizan y quieren protestar en la puerta" del acto, algo para lo que están "en todo su derecho", según ha sentenciado José Ignacio García.