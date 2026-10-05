Adelante se define como "el voto más útil contra la derecha" el 29N y García asegura que su futuro "está en Andalucía"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ofrece una rueda de prensa en relación a la elecciones del 29N. - María José López - Europa Press

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha confirmado que su formación se presentará en solitario a las elecciones generales convocadas el próximo 29 de noviembre. El parlamentario andaluz ha defendido que son "la mejor forma de quitarle escaños a las derechas" y se ha marcado como objetivo que "haya más diputados de izquierdas que representen a Andalucía en el Congreso" y que "no gobierne la derecha y la extrema derecha".

"Adelante Andalucía va a ser Adelante Andalucía en las próximas elecciones generales, igual que lo fuimos en las andaluzas. Creemos que es la mejor forma de que más gente vote a la izquierda, el voto útil contra la derecha", ha afirmado este lunes en una comparecencia ante los medios en la sede del partido.

Sobre quién será la persona que encabece dicha candidatura, García ha descartado su presencia en las listas. "Le voy a dar una mala noticia hoy a Moreno Bonilla, es que mi compromiso es con Andalucía para Andalucía y en Andalucía. Mi voluntad es echar a Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía", ha reafirmado al mismo tiempo que ha señalado que el nombre se "conocerá en los próximos días".

"Yo creo que hace falta un poquito de cara nueva, de oxígeno, porque creo que eso también es lo que ha traído Adelante Andalucía", ha subrayado García tras ser preguntado por otros posibles nombres de cara a las generales como el de Teresa Rodríguez, coportavoz del partido.

"Me encantaría Teresa, pero ella está ahora mismo en un proceso delicado de salud", ha explicado. El partido ha explicado que reunirá este lunes a su comisión permanente para iniciar "el proceso express" para la conformación de las listas.

"Frente al peligro de la derecha y la extrema derecha, hace falta una izquierda valiente, que diga la verdad, que esté en las plazas, en el Parlamento y en el Congreso. Una izquierda que lleve la bandera de Andalucía", ha remarcado García.

En paralelo, Adelante ha confirmado la celebración este sábado 10 de octubre de su conferencia municipalista para "discutir las líneas maestras" de su partida de cara a las elecciones locales de mayo de 2027. Asimismo, la responsable de organización, Rocío Díaz, ha asegurado que se anunciarán los candidatos a las alcaldías "en las próximas semanas".

"En las elecciones municipales, vamos a conseguir quitarle la mayoría al PP y queremos repetir estos resultados en cada barrio y ciudad andaluza", ha declarado Díaz.

En este sentido, García ha puesto entre los objetivos de la formación "recuperar el ayuntamiento de Cádiz" así como "dar la campanada en algunos ayuntamientos" y ciudades que ha calificado como "claves" en el caso de Sevilla, Málaga y Granada.

"Tenemos a los mejores equipos, porque tenemos a mucha gente ya trabajando y haciendo trabajo local durante todos estos años atrás en sus pueblos y en sus ciudades. No nos cabe la menor duda de que tenemos los mejores candidatos. Tenemos buenos equipos y vamos a instaurar el andalucismo de izquierda soberanista en todos los pueblos y todas las ciudades", ha destacado.