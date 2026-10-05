Frente Amplio decidirá en próximos días a su candidato y García y Urtasun se ponen a disposición de los partidos

1123039.1.260.149.20261005163305 La ministra de Sanidad, Mónica García, el coordinador de IU, Antonio Maíllo, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La futura candidatura de Frente Amplio abordará la elección de su cabeza de lista en "próximos días" y los ministros Mónica García y Ernest Urtasun han recalcado que estarán a disposición de lo que decida la mesa de partidos de forma colectiva.

Así lo han trasladado ambos dirigentes en rueda de prensa junto a los coordinadores de IU y Movimiento Sumar, Antonio Maíllo y Verónica Martínez Barbero, tras una cumbre entre ministros y partidos del socio minoritario del Ejecutivo tras confirmar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el adelanto electoral.

Los dos se han afanado en desgranar que van a seguir cumpliendo hitos en las próximas fechas para resolver pronto las incógnitas que restan de la futura candidatura, en especial la designación del candidato a la Presidencia y el resto de referentes electorales.

Sectores de este espacio desgranan que el anunció del candidato tiene que hacerse pronto, al activarse los tiempos de la convocatoria electoral, y apuntan a que debe llegar seguro durante esta semana.

Otras fuentes recalcan que esta candidatura va a ser muy coral y que, aunque habrá un aspirante a la Presidencia del Gobierno, se repartirán roles entre los principales espadas de la candidatura y ven normal que se mire mucho a los ministros en las quinielas, pues son el rostro de las banderas políticas de Sumar.

En todo caso, García y Urtasun no han ofrecido plazos concretos y se han limitado a decir que van a ir configurando este Frente Amplio en próximos días y han insistido en que así será con el candidato, que partirá de una decisión colectiva. En este sentido, han desgranado que el acto del 17 de octubre será el de lanzamiento de la candidatura y que ya habrá muchos puntos resueltos entonces.

LOS MINISTROS DARÁN LA "BATALLA" DONDE SEAN MÁS "ÚTILES"

Cuestionado sobre si aspira a ser candidato, el titular de Cultura ha tirado de ironía al recurrir a "un clásico del cine español", que es contestar que está a "disposición de lo que organizaciones políticas decidan".

"Por lo tanto, sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan", ha ahondado a la pregunta de si su opción es comandar la lista por Barcelona.

Respecto a si el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, estaría también a disposición de lo que decidan los partidos pese a que se ha descartado en varias ocasiones, Urtasun ha dicho que no puede hablar por él y que no cabe duda de que es un referente político del socio minoritario.

Mientras, Mónica García ha afirmado también que ocupará el rol donde sea "más útil" para la candidatura y cumplir "el deseo de poder renovar un Gobierno progresista para el deseo de poder enfrentar a las derechas, al fascismo y al rentismo".

"Yo soy una de las líderes del partido Más Madrid y soy una orgullosa también ministra de Sanidad y las decisiones las tomaremos entre todos en los lugares que corresponda. Por eso yo no voy a hablar desde mi individualidad, desde mi deseo, desde mi necesidad en absoluto sino que voy a hablar desde la necesidad, el deseo de las organizaciones políticas", ha desgranado García, cuyo nombre cobra fuerza en las quinielas internas para el cabeza de lista de la futura candidatura.

Previamente, durante una entrevista en la Cadena Ser, había afirmado que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha y que está a disposición de la decisión que tome los partidos respecto al liderazgo electoral.

ALIADOS COMO COMPROMÍS O CHUNTA NO PARTICIPAN EN LA CUMBRE

Durante el encuentro de este lunes no han participado aliados parlamentarios de los partidos del socio minoritario como Compromís, Chunta y Més per Mallorca, que aspiran a negociar bilateralmente y quieren esperar cómo se asienta este espacio. Así, quieren garantías de confederalidad y abanderar confluencias de unidad de la izquierda en sus circunscripciones territoriales lideradas por ellos.

Al respecto, fuentes del actual espacio Sumar exponen que conversaron con estas formaciones durante la semana pasada y que la relación con ellos es fluida.

Por tanto, aspiran a que se incorporen en la candidatura de Frente Amplio, desgranando que ya hay acuerdos municipales que van en la línea de listas de unidad, incluso de los que forma parte Podemos.

CANDIDATURA FRENTE AL "TRIPARTITO DEL RENTISMO"

Mientras, Urtasun ha desgranado que con este Frente Amplio van a salir a ganar el país y pone ya en marcha la maquinaria para hacer posible la victoria de la izquierda, frente al "tripartito del rentismo" en el que ha englobado a PP. Vox y Junts tras rechazar los decretos de vivienda que han precipitado el adelanto electoral. Y es que ha proclamado que estos comicios serán un "plebiscito" sobre vivienda.

García ha desgranado también que la vivienda es la bandera de la candidatura y que todo el mundo sabe que son los que empujan las medidas más ambiciosas dentro del Gobierno.

Tras recalcar que no solo comparten sino que desean el adelanto electoral ante una mayoría del Congreso que se ha puesto del lado de los "especuladores", ha dicho que son la izquierda "valiente" y que van a poner el "cuerpo" para recoger las demandas de los activistas por el derecho a la vivienda, puesto que les mueve el "verdadero patriotismo social".

También ha desgranado que esta coalición surge desde el respeto mucho y las decisiones compartidas donde no sobra nadie ni tampoco van a competir entre ellos.

"VAN A DAR LA VUELTA A LAS ENCUESTAS"

Mientras, el líder de IU ha desgranado que la candidatura Frente Amplio responde a la responsabilidad de la izquierda ante el actual momento histórico y que quieren seguir "abrazando a más organizaciones" para construir un proyecto que sea "útil a las necesidades de la gente".

También ha desgranado que su presencia en el Gobierno ha sido el verdadero elemento diferencial de esta legislatura y ha prometido que van a "darle la vuelta a las encuestas (hasta ahora desfavorables) de aquí al 29N. Maíllo ha agregado que van a seguir cumpliendo hitos durante estos días, como presentar el cabeza de lista y los principales candidatos por circunscripciones.

Por otro lado, la portavoz de Sumar en el Congreso ha insistido en que Frente Amplio es el que mejor recoge las demandas de la calle sobre vivienda y que cuanto más fuerte esté este proyecto en las urnas, mejores avances sociales podrán promover.