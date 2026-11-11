El diputado de Por Andalucía Ernesto Alba denuncia "agresión policial" en un piquete en Mercamálaga por el 11N

El diputado de Por Andalucía Ernesto Alba muestra un parte médico tras denunciar haber sufrido una "agresión policial" en un piquete en Mercamálaga. - ERNESTO ALBA CUENTA PERSONAL

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Por Andalucía Ernesto Alba ha denunciado este miércoles que ha sufrido "junto con otros compañeros" una "agresión policial" en un piquete informativo en Mercamálaga con motivo de la huelga general del 11N convocada por los sindicatos para reclamar salarios dignos, acceso a la vivienda y servicios públicos.

En un mensaje publicado en su perfil de la red social X recogido por Europa Press, Ernesto Alba --exhibiendo un parte médico-- ha criticado que "la derecha lleva días cuestionando el derecho a la huelga. Y parece que la Policía, también". "He sufrido junto a otros compañeros una agresión policial en el piquete de Mercamálaga".

Por Andalucía ha lamentado esta agresión y ha condenado el "exceso policial" y las actuaciones "absolutamente desproporcionadas durante esta madrugada" con motivo del arranque de la huelga del 11N. "No nos van a achantar. Ni un paso atrás".