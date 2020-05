Adelante justifica su salida de la comisión del Covid-19 que "nace muerta" y "en manos de un partido fascista"

SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha justificado este lunes su decisión de abandonar la comisión sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 al entender que "nace muerta" y porque "la reconstrucción de Andalucía no puede estar en manos de un partido fascista", después de que su presidencia haya recaído en el diputado de Vox Manuel Gavira, con los apoyos de PP-A y Ciudadanos (Cs).

Así lo ha trasladado el portavoz adjunto de Adelante en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, en una atención a medios tras la sesión constitutiva de esta comisión, en la que tanto el PSOE-A como la confluencia de Podemos e IU han anunciado que se salían de la misma como rechazo a que sea Vox el partido que la presida.

El portavoz de Adelante ha defendido que su grupo entiende que esta comisión es "importante" y debía servir para "debates políticos de verdad", pero ha criticado que, "a la primera, el Gobierno de las derechas" ha pasado "un rodillo y le da la presidencia a Vox, a la extrema derecha".

Según ha aseverado, por parte de Adelante "no podemos permitir que se le dé la dirección de la reconstrucción de Andalucía a la extrema derecha, porque nos preocupa qué tipo de reconstrucción va a haber en Andalucía", según ha abundado José Ignacio García, quien teme en ese sentido que la "reconstrucción" de la comunidad tras la crisis del coronavirus se desarrolle "sin las mujeres" y "contra las personas Lgtbi, los migrantes y el medio ambiente", lo que consideraría "una auténtica barbaridad", según ha enfatizado.

En esa línea, ha añadido que "no podemos darle la comisión a los mismos que han salido este fin de semana a defender los privilegios de los más ricos, de los bancos, de las multinacionales", y ha subrayado que, "si hay un partido que no genera consenso en Andalucía, es Vox".

Así las cosas, José Ignacio García ha sentenciado que, desde Adelante Andalucía, "no vamos a participar en una comisión que nace muerta y que tiene dos objetivos", que, a su juicio, pasan por "blanquear en el juego parlamentario a las políticas injustas y neoliberales del Gobierno, y blanquear a la extrema derecha como si fuera una opción política más". "Por ahí no pasamos, no vamos a entrar en pantomimas y nos salimos de esta comisión", ha zanjado el portavoz de Adelante.