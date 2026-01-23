Adelante pedirá a la Junta desde el Parlamento que "se implique" con la "grave situación" de 3.500 trabajadores de Ayesa

Reunión de Adelante Andalucía con UGT de Ayesa. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha mantenido una reunión con representantes sindicales de UGT en la empresa Ayesa para "abordar la grave situación que afecta a hasta 3.500 familias cuyo trabajo pende de un hilo debido a la venta de Ayesa digital a un consorcio vasco", y se ha comprometido a llevar este asunto al Parlamento para reclamar desde allí a la Junta que "se implique" con este asunto.

Así lo ha detallado este viernes en una nota la parlamentaria de Adelante Begoña Iza, quien ha lamentado que, "con el cambio de sede e ingresos fiscales, no se estén dando garantías del mantenimiento de los 3.500 puestos de trabajo", lo que supone "una pérdida terrible para un sector pionero en una tecnología muy especializada", según ha advertido.

La representante de Adelante ha acusado al Gobierno andaluz del PP-A de "abandonar" a los trabajadores "sin ofrecerles ninguna solución", y ha remarcado que "hablamos de una empresa que ha recibido mucha inversión pública andaluza, y que ahora pasa a manos de un consorcio vasco".

Desde Adelante se comprometen a "apoyar las movilizaciones" de trabajadores y a llevar este asunto al Parlamento de Andalucía "en cuanto se retomen los plenos" en el nuevo periodo de sesiones que comienza en febrero, porque "no podemos permitir que Andalucía pierda esta empresa y, sobre todo, que los trabajadores no tengan ninguna perspectiva de futuro", ha enfatizado Begoña Iza.

"Exigimos a la Junta que se implique, que se haga cargo de una parte del consorcio y que desarrolle un acuerdo marco para la no deslocalización y el mantenimiento de los puestos de trabajo", ha manifestado la diputada antes de concluir sentenciando que la Junta "tiene herramientas de presión, y debe demostrarlo".