Adelante reclama "arrimar el hombro" ante el acuerdo UE-Mercosur y avisa que "los pequeños agricultores pierden siempre"

La diputada de Adelante Begoña Iza, este martes en declaraciones a los medios en Sevilla ante la concentración de tractores en rechazo al acuerdo UE-Mercosur. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha reclamado este martes que "es el día en el que todos tenemos que arrimar el hombro", en palabras de su diputada autonómica Begoña Iza, quien ha encabezado la representación de este partido en su participación en la concentración de tractores convocada en Sevilla por las organizaciones agrarias en rechazo a las consecuencias del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

Iza ha reclamado en declaraciones a los periodistas que "hay que escuchar las reivindicaciones del campo andaluz", convencida de que "los pequeños y medianos agricultores salen siempre perdiendo" con este tipo de grandes acuerdos comerciales.

Adelante ha reivindicado que la concentración de esta jornada se trata de un acto que debe ser para "apoyar a los productos andaluces", por lo que ha hecho también "un llamamiento a todos los andaluces y las andaluzas" para que "se comprometan también a comprar hoy más que nunca productos andaluces de proximidad, productos seguros, productos de temporada".

Iza se ha lamentado de que "la Junta de Andalucía, el Partido Popular, que luego se pone las medallitas con el campo andaluz, resulta que no los escucha".

Ha considerado en este sentido sobre los pequeños propietarios agrícolas como damnificados de los acuerdos, ya que a los efectos de Mercosur ha sumado también "los recortes de ayuda de la PAC", antes de señalar a "la falta de apoyo y de escucha" que ha afeado al Gobierno andaluz, al que ha reclamado que "en cada acuerdo que se produzca tiene que estar en la mesa de negociación en representación del campo andaluz".

La diputada autonómica de Adelante se ha preguntado por la incertidumbre ante el futuro ya que "no sabemos qué otros acuerdos van a llegar", antes de señalar otras circunstancias que rodean a la producción agrícola, como es "la paradoja, por ejemplo, de que estamos haciendo los mantecaos en Andalucía con almendra californiana porque sale más barata".

Ha instado a que "todas las administraciones se pongan de acuerdo" al añadir a los problemas comerciales "todo el tren de borrascas que ha sido muy perjudicial para el campo", por cuanto ha señalado que "se han perdido muchísimas cosechas" y que en estos momentos "todavía es pronto para hacer una estimación", aun cuando ha expresado su temor a que "se haya perdido el 50% de cultivos de cereal, de lechuga, de zanahoria, del forraje", además de que "la aceituna que estaba todavía en el árbol esperando a ser recogida, ahora de repente está en el suelo", por lo que ha augurado que el cálculo de las pérdidas "va a ser catastrófico".

Ha instado a que "acabemos con las peleítas de partidos" y ha reclamado que el escenario para las diferentes administraciones, ya sea la Junta de Andalucía, el Gobierno, los ayuntamientos, y las diputaciones "arrimen el hombro" en apoyo del campo andaluz.