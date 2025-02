Adelante reclama "estabilizar" el empleo en Andalucía porque "depende de las fiestas" tras subida del paro en enero

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado este martes "estabilizar el empleo en Andalucía" tras lamentar que "dependa tanto del turismo, tanto de las ferias, que dependa tanto de las fiestas", en su análisis de los datos del paro registrado correspondiente al mes de enero, que en Andalucía ha subido en 11.903 personas, un incremento relativo del 1,87% sobre el mes anterior.

En una atención a medios en Mairena del Aljarafe (Sevilla) para alertar de la falta de recursos para los niños con necesidades educativas especiales, García ha advertido que "lo dijimos hace dos meses", en referencia a las bajadas del desempleo asociadas a campañas como las contrataciones por Navidad, de manera que "en cuanto pasa un tiempo, a la gente vuelven a despedirla, vuelve al desempleo".

"En Andalucía tenemos un problema estructural y es que el empleo es estacional", ha precisado el portavoz de Adelante, quien ha remarcado su tesis de que la creación de empleo en la región está vinculado a "las temporadas de vacaciones, de fiesta, de las ferias", de lo que ha inferido que "esto nos pasa siempre".

José Ignacio García ha lamentado que, frente a este diagnóstico, "no lo está abordando ningún gobierno, ni el Gobierno central, ni el Gobierno andaluz", por lo que ha reclamado que cuando los datos son buenos "no saquen tanto pecho", así como ha instado a ambas administraciones a que "se pongan a trabajar en intentar que el empleo no sea estacional, que ese es el problema".

Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 11.903 personas en enero en Andalucía, para situarse el total de desempleados en 646.742, la cifra más baja desde enero de 2008. El dato interanual, en comparación con enero de 2024, revela un descenso de 68.275 parados, un 9,55% menos.

Andalucía ha representado un 30,7% del crecimiento del paro en España en enero, que es el peso de sus 11.903 desempleados sobre los 38.725 registrados en el primer mes del año en toda España, donde el aumento relativo ha sido de un 1,5%, y el total de parados es de 2.599.443 personas, la cifra más baja en un mes de enero en los últimos 17 años, según ha subrayado el Ministerio de Trabajo.

La bajada interanual del paro en España ha sido de 168.417 parados, un 6,1% menos. La contribución de Andalucía en esta bajada interanual ha sido de un 40,5% con sus 68.725 parados menos de los 168.417 contabilizados en todo el país.