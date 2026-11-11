Adelante recurre a la JEC la decisión de la Junta Provincial de no obligar a RTVA su inclusión en debates para el 29N

Archivo - El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, a su llegada al segundo debate ‘a cinco’ que se celebra dentro de la campaña electoral andaluza. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha anunciado este miércoles que presentará un recurso a la Junta Electoral Central (JEC) tras la decisión de la Junta Electoral Provincial (JEP) de Sevilla de no obligar a la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) a incluir a la formación en los debates electorales y entrevistas dentro su plan de cobertura para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Pese a ello, la Junta Electoral Provincial si ha reconocido a Adelante como "grupo político significativo" a nivel autonómico, tal y como pedía la formación en su primer recurso presentado la pasada semana, al haber superado el 5% de los votos en las últimas elecciones autonómicas.

Asimismo, la entidad ha estimado que el plan de cobertura de RTVA "deba completarse concretando el respaldo informativo a proporcionar a la formación".

"La Junta Electoral resuelve a ordenar a RTVA que concrete que Adelante Andalucía concurre a estas elecciones generales de 2026 como Grupo Político Significativo y especifique la cobertura informativa de que va a gozar esta formación", señala el escrito consultado por Europa Press.

Pese a estimar parte del recurso, la JEP no obliga a RTVE a incluir a Adelante "ni en el debate de 24 de noviembre ni en las entrevistas". Asimismo, resuelve en contra "de la concesión de espacio alternativos compensatorios".

"La JEP mantiene esta decisión sin prever medidas compensatorias, entendiendo que contradice la doctrina de la Junta Electoral Central y el derecho a la participación política y al pluralismo contemplado en la LOREG", han afirmado fuentes del partido a esta agencia.

Por su parte, RTVA ha destacado que, con esta resolución, la Junta Electoral "respalda así el criterio seguido por Canal Sur --basado en la doctrina consolidada de este órgano-- de que solo participen en los debates y entrevistas los grupos que obtuvieron representación en las últimas elecciones generales en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza".

"La Junta Electoral respalda que Adelante Andalucía es un grupo significativo, pero no representativo, como ya reconocía el Plan de Cobertura elaborado por la RTVA para el 29N, y resuelve no hay lugar 'a ordenar a la RTVA a la inclusión de Adelante Andalucía en el debate de 24 de noviembre de 2026 ni en las entrevistas que impetra el reclamante'", ha detallado el comunicado de la radio televisión pública.

Al hilo, desde la RTVA puntualizan que, "como estaba contemplado en el Plan de Cobertura, Adelante Andalucía tendrá presencia en los bloques de información electoral como formación significativa en los términos que marca la ley".

"La Junta Electoral respalda una vez más la actuación de la RTVA, como ya hizo en los comicios andaluces del pasado 17 de mayo al rechazar los 21 recursos presentados por los diferentes grupos políticos y resolviera que la cadena había cumplido con los principios de pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad que exige la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg)", ha concluido el ente autonómico.