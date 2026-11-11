RTVA: La Junta Electoral de Sevilla "avala" no incluir a Adelante en su propuesta de debate entre candidatos del 29N

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SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha anunciado este miércoles que la Junta Electoral Provincial de Sevilla ha avalado su plan de cobertura para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, y "desestima la pretensión de Adelante Andalucía de ser incluido en el debate a cinco" candidatos programado por la cadena para el próximo 24 de noviembre y "en las entrevistas electorales".

Así lo ha dado a conocer la RTVA en un comunicado en el que ha informado de una resolución de la Junta Electoral de Sevilla "notificada este miércoles", en la que "el órgano jurisdiccional que vela por la transparencia del proceso electoral en Sevilla desestima" dicha "pretensión" de Adelante Andalucía, que en las anteriores elecciones generales de julio de 2023 concurrió solo por la provincia de Cádiz, y no por las ocho provincias andaluzas como va a ocurrir en la cita del próximo 29N.

Desde la RTVA han destacado que, con esta resolución, la Junta Electoral "respalda así el criterio seguido por Canal Sur --basado en la doctrina consolidada de este órgano-- de que solo participen en los debates y entrevistas los grupos que obtuvieron representación en las últimas elecciones generales en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza".

En su resolución, "la Junta Electoral respalda que Adelante Andalucía es un grupo significativo, pero no representativo, como ya reconocía el Plan de Cobertura elaborado por la RTVA para el 29N, y resuelve no hay lugar 'a ordenar a la RTVA a la inclusión de Adelante Andalucía en el debate de 24 de noviembre de 2026 ni en las entrevistas que impetra el reclamante'", detalla el comunicado de la radio televisión pública.

Al hilo, desde la RTVA puntualizan que, "como estaba contemplado en el Plan de Cobertura, Adelante Andalucía tendrá presencia en los bloques de información electoral como formación significativa en los términos que marca la ley".

La Junta Electoral "respalda una vez más la actuación de la RTVA, como ya hizo en los comicios andaluces del pasado 17 de mayo al rechazar los 21 recursos presentados por los diferentes grupos políticos y resolviera que la cadena había cumplido con los principios de pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad que exige la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg)", según concluye valorando el comunicado del ente autonómico.