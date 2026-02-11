Adelante rehúsa posicionarse sobre planes de frentes amplios de izquierda y se centra "al mil por cien" en las andaluzas

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García,atiende a los medios de comunicación para informar sobre la huelga en los trenes convocada por todos los sindicatos ferroviarios del país. A 9 de febrero de 2026, en Sevilla (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha declinado este miércoles dar su opinión públicamente sobre las propuestas para conformar frentes amplios en el ámbito de los partidos de izquierda de cara a las próximas elecciones generales de las que se viene hablando esta semana, y ha dicho que en su formación están ahora mismo "concentrados al mil por cien en las elecciones andaluzas" previstas para este año 2026.

Así lo ha manifestado el también candidato a la Presidencia de la Junta por parte de Adelante Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento, y a preguntas de los periodistas sobre la propuesta de frente amplio de izquierdas que abanderan Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Comunes y Más Madrid, así como sobre la alianza de fuerzas de izquierda y soberanistas por la que apuesta el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián.

José Ignacio García ha respondido que en Adelante Andalucía están "concentrados al mil por cien" en las próximas elecciones andaluzas, teniendo claro, en todo caso --según ha advertido--, de que su "adversario político es la derecha y la extrema derecha".

"Nuestra obsesión es echar del Gobierno andaluz --del PP-A--, a la derecha y a la extrema derecha", ha manifestado en esa línea el portavoz de Adelante, antes de apostillar que "todo lo demás" que él "pueda decir sobre este tema no aporta nada ahora mismo", por lo que prefiere no decir nada.

Al ser repreguntado, José Ignacio García ha señalado que "claro" que tiene "opinión" sobre esos movimientos en el ámbito de la izquierda, pero ha insistido en señalar que "decirla en público no va a aportar nada", y que "no aporta nada ahora mismo" que él "dé un titular sobre eso".

Por ello, ha concluido señalando que en Adelante van a ser "extremadamente responsables" y se van a "centrar en lo importante", en las elecciones andaluzas, y a "hablar de educación, de sanidad, de vivienda, del temporal" o "del accidente de Adamuz" del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas, según ha zanjado.