Adelante reprocha a la Junta mantener esta jornada "la inmensa mayoría" de los centros educativos abiertos

Bomberos de Sevilla retiran este miércoles de un coche estacionado las ramas de un árbol caídas por el fuerte viento del temporal. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía y su candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha recriminado este miércoles al Gobierno andaluz su decisión de mantener esta jornada "la inmensísima mayoría de los centros educativos abiertos" cuando ha esgrimido que "no eran normales" las condiciones meteorológicas por las sucesivas borrascas que atraviesan España.

El Gobierno andaluz anunció en la noche del que la suspensión de las clases en 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz ante los efectos de sucesivas borrascas. Los centros afectados por la medida eran de 36 localidades de las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, 26 municipios de la comarca de Ronda en Málaga y 15 de la comarca de Grazalema en Cádiz.

En una nota de audio García ha considerado que la Junta de Andalucía "no ha actuado bien" desde la perspectiva de la organización de la actividad escolar con la idea de que "no era el día de mantener todas las actividades no esenciales funcionando con normalidad".

"Se deberían haber cerrado los colegios, los institutos y haber parado las actividades no esenciales en muchas más comarcas de lo que se ha hecho", ha argumentado en este sentido.

El candidato de Adelante a la Presidencia andaluza en las elecciones que se celebrarán en el primer semestre de este año ha sostenido que el Gobierno andaluz "no tiene protocolos claros", por lo cual "no tiene criterio científico" cuando se trata de evaluar cómo reaccionar ante estas situaciones.

"Siempre estamos a salto de mata y con improvisación y no puede ser", ha afirmado García, quien ha instado al Gobierno andaluz a "garantizar la seguridad" por cuanto ha apuntado que "no era el día de que miles de docentes, por ejemplo, se pusieran en la carretera para ir a centros educativos" tras esgrimir en este sentido situaciones adversas como "vientos de más de 100 kilómetros por hora" que han derivado en "caídas de árboles, de balcones".

Adelante Andalucía ha considerado que elaborar "criterios científicos" para tener "protocolos claros" llevará a "garantizar la seguridad de los niños" y en paralelo ha reclamado que las familias puedan disfrutar de "un permiso retribuido para faltar al trabajo en situaciones de excepcionalidad como esta".

"La Junta de Andalucía no ha garantizado la seguridad de los andaluces hoy y no ha actuado con la prudencia necesaria", ha remachado García su crítica sobre esta forma de proceder.