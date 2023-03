Adelante reprocha convertir el Consejo de Gobierno en "plataforma electoral" de Carazo: "Es esperpéntico"

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha expresado este miércoles en rueda de prensa su rechazo hacia el hecho de que este martes la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, celebrado en Sierra Nevada (Granada) como acto de despedida de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, por cuanto deja el cargo para ser candidata del PP a la Alcaldía de Granada, se convirtiera en "un acto de plataforma electoral", al tiempo que lo ha calificado de "esperpéntico".

Cuestionado por la posibilidad de someter esa comparecencia informativa del Consejo de Gobierno, donde Carazo estuvo acompañada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un acto que someter al juicio de la Junta Electoral de Andalucía, ha señalado que "lo estamos valorando", aunque ha dejado entrever sus dudas al respecto por cuanto ha indicado que "la Junta Electoral se constituye la semana que viene y a partir de ese momento empieza el período electoral", de manera que esa rueda de prensa se habría producido sin haber estado constituida la Junta Electoral y no sería competente aún para calibrar los hechos.

García, quien ha llegado a afirmar que "lo aceptamos" el hecho de celebrar esa rueda de prensa, aunque de igual forma ha planteado que "se va la consejera de Fomento responsable de los contratos de emergencia" y ha considerado que "tiene que dar explicaciones" tras poner de manifiesto que "en su Consejería hay un caso que huele muy mal".

La consejera de Fomento aseguró este martes en su despedida en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que "he ejercido de consejera granadina", un papel que aseguró, en alusión al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "me lo encargaste, me lo pediste", antes de concluir como balance de su trabajo haber logrado acabar "la deuda histórica del Gobierno de Andalucía con Granada, con la capital y la provincia".

En la rueda de prensa en Sierra Nevada (Granada), Carazo agradeció a Moreno "tu confianza, tu ayuda, tu compromiso" y el hecho de "haberme dejado elegir" y que en esa diatriba su posición fue que "decidí elegir Granada" y a partir de ahora se dedicará "trabajar por Andalucía desde Granada, que tiene que contribuir a esa transformación" de Andalucía.

"Quiero ser la primera alcaldesa de mi ciudad", proclamó Carazo.