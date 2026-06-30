Adelante reta a Moreno a dejar de "ponerse de perfil" ante Vox y decir que "la prioridad nacional es un invento racista"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, interviene en el debate de investidura de Juanma Moreno en el Parlamento andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha retado este martes al candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, a dejar de "ponerse de perfil" ante Vox y a sostener que el principio de "prioridad nacional" por el que apuesta dicha formación es "un invento racista".

Así se lo ha planteado el portavoz de Adelante durante su intervención en la segunda sesión del debate de investidura que afronta esta semana Juanma Moreno en el Parlamento andaluz, y en el contexto de las negociaciones que el PP-A y Vox mantienen para un posible acuerdo de gobernabilidad después de que el PP-A se quedara en las elecciones del pasado 17 de mayo a dos escaños de revalidar la mayoría absoluta con la que contó en la anterior legislatura.

José Ignacio García ha advertido a Moreno al inicio de su intervención de que el grupo de Adelante Andalucía, que ha cuadriplicado su número de escaños en esta legislatura, pasando de dos a ocho, le va a hacer "una oposición a dos manos" al Gobierno que pueda conformar, y que no le van a "pasar ni una, ni un ataque a la clase trabajadora, a los derechos del pueblo andaluz, a los servicios públicos", ni tampoco a las mujeres, "a los derechos del colectivo Lgtbiq+" o de cualquier andaluz, "tenga el color de piel que tenga".

Dicho esto, ha avisado a Moreno de que empieza "un tiempo nuevo" para él tras perder la mayoría absoluta, y que con sus negociaciones con Vox se le va a caer el "disfraz de Juanma el moderado" que le envolvía como a un "personaje", y ahora "aparece el traje impecable de Moreno Bonilla, el del Partido Popular de toda la vida".

Además, ha retado a Moreno a aclarar si aceptará contar con un vicepresidente en su gobierno que considere que la bandera andaluza es "un trapo", que no acuda a la celebración del 28 de febrero, o que "niegue la violencia machista", y le ha retado a decir que la "prioridad nacional" es "básicamente un engaño racista" sobre el que, no obstante, al líder del PP-A le conviene que se hable, porque mientras se habla de ese concepto no se habla "de las cosas de comer", según le ha trasladado García a Moreno.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))