Moreno marca distancias con el "andalucismo" de Adelante que "camufla un proyecto de izquierda radical"

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, interviene en la segunda jornada del debate de investidura con las replicas de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios. A 30 de junio de 2026 en Sevilla (A - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha reprochado este martes a Adelante Andalucía, que forma parte del "bloque del bloqueo" a la gobernabilidad de la comunidad, que defienda que ha conseguido acabar con la mayoría absoluta del Partido Popular por el crecimiento que tuvo en las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo, gracias a que consigue "camuflar una izquierda radical, anticapitalista y ultranacionalista".

Así se ha pronunciado Juanma Moreno en su turno de réplica a la intervención del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en la segunda jornada del debate de investidura que se celebra en el Parlamento autonómico.

"Enhorabuena, porque yo creo que ha sabido camuflar una izquierda radical, como la que usted representa, anticapitalista y ultranacionalista", ha dicho Moreno a García, a quien ha pedido que aclare en la Cámara si quiere la "independencia de Andalucía", dado que se le ha visto "coquetear" con el independentismo catalán de la CUP.

"¿Usted es independentista o no es independentista?", ha preguntado a García, apuntando que Adelante Andalucía representa un "andalucismo chiquito, no por el número de votos o diputados", sino porque que es un andalucismo "radical de una minoría de andaluces" y "anticapitalista". Ha señalado que el "andalucismo mayoritario está en la moderación", que "representa" el PP-A.

Tras indicar que él no va a considerar a García un "enemigo", sino un "adversario" o "contrincante político" al que combatirá con las armas que nos da la razón y la democracia y con argumentos, Moreno ha mostrado su desacuerdo con la afirmación del portavoz de Adelante Andalucía de que han quitado la mayoría absoluta al PP-A.

"Usted no me quita, porque no compite conmigo electoralmente en ningún sector ni en ningún territorio; no hay ningún votante próximo a mí que le vaya a votar a usted, ni ningún votante próximo a usted, que me vote a mí", ha trasladado el presidente en funciones a García.

Ha señalado que Adelante Andalucía se "nutre de otra fuente", del PSOE-A y de Por Andalucía, dos fuerzas que se encuentran "erosionadas y decaídas", como se demostró en las elecciones del 17 de mayo.

"Por tanto, usted no nos ha quitado la mayoría, la mayoría la quitan y la ponen los ciudadanos con la ayuda de la ley D'Hondt", según ha indicado Moreno, quien ha recordado que el PP-A ha "ayudado" a Adelante Andalucía en la pasada legislatura e incluso apoyó la iniciativa sobre las gafas gratuitas.

Se ha mostrado convencido de que Adelante Andalucía, correría a dar "un abrazo" al PSOE-A si esta formación tuviera alguna vez la oportunidad de formar gobierno, porque los dos tienen el "mismo modelo" y los "mismos argumentos".

Respecto al hecho de que García le haya pedido que deje de "ponerse de perfil" ante Vox y diga claramente que el principio de "prioridad nacional" por el que apuesta dicha formación es "un invento racista", Moreno ha respondido: "El único que habla de prioridad nacional es usted, yo hablo de las cosas que interesan a los andaluces, del SAS, del plan verano, del empleo y de las contrataciones".

Sobre la sanidad pública andaluza, Moreno ha acusado a Adelante de dedicarse a "desprestigiar" el sistema diariamente y "a denigrar a nuestros profesionales sanitarios". Ha añadido que, para Adelante, los conciertos sanitarios "son malos si lo hace el PP, pero no son tan malos si lo hace el PSOE", como los hacía cuando gobernaba en la comunidad.

En relación con los errores en el cribado del cáncer de mama, Juanma Moreno ha defendido que su gobierno actuó con "enorme responsabilidad", pidiendo perdón; poniendo soluciones; reforzando el sistema de una manera estructural, y asumiendo "responsabilidad". "Eso es lo que nosotros hemos hecho, pero usted no va a dejar, igual que el resto de la izquierda, de manosear algo que consideran electoralmente interesante", ha dicho a García.

Moreno ha indicado que García se ha instalado desde el minuto uno en la "trinchera" y tiene como objetivo "combatir" todo lo que haga su gobierno.