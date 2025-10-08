Adelante urge a Moreno que "dé la cara" y cese a la consejera de Salud por el caso de las mamografías: "¿A qué espera?"

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha instado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), a "cesar" a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, y a que "dé la cara" y no se dedique a "echar balones fuera" por el "grave asunto del fallo en los diagnósticos del cáncer de mama" en el marco del programa de detección precoz de esta enfermedad puesto en marcha por el sistema sanitario público andaluz.

Así lo ha reclamado la parlamentaria autonómica de dicha formación, Begoña Iza, en una rueda de prensa en la Cámara andaluza minutos después de registrar junto a los grupos Socialista y Por Andalucía una solicitud de creación de comisión de investigación por este asunto "tan dramático" que su formación se está tomando "muy en serio", según ha remarcado.

La diputada de Adelante ha incidido en señalar que aún "no sabemos qué es lo que ha pasado con esas mamografías", y "parece que ha habido incluso vidas en juego", y ha criticado el comportamiento de la consejera de Salud en el desarrollo de esta crisis sobre la que "la Junta de Andalucía no está dando ninguna información ni a las mujeres afectadas ni a las que estamos esperando pruebas", según ha abundado.

"No queremos seguir enterándonos poco a poco de todo este desastre", ha añadido la parlamentaria, quien se ha preguntado "cómo puede ser que la Junta de Andalucía no esté ofreciendo información" mientras su presidente, Juanma Moreno, "sigue haciendo viajes por aquí y por allí, poniéndose en las fotos, haciendo propaganda política de los servicios públicos que se está cargando", mientras, eso sí, "la consejera de Salud ya no aparece en las fotos, ya no la quiere cerca", ha apostillado Begoña Iza.

Ha sostenido además que "lo que no puede hacer el Gobierno del PP-A ahora mismo es enzarzarse en una pelea con el PSOE para saber de quién es aquí la culpa", porque "eso es faltarle el respeto a las víctimas, a todas las mujeres que están esperando la respuesta" a su incertidumbre, por lo que ha pedido al Ejecutivo del PP-A que "dé la cara", porque "está dando la espalda a las mujeres andaluzas", según ha denunciado.

Al justificar la solicitud de creación de una comisión de investigación, la diputada ha apuntado que este tema "nos concierne a todos", y aunque "el protagonismo ahora mismo es de las mujeres que están sufriendo todos estos retrasos" en sus pruebas, "y de sus familiares, Adelante Andalucía tiene responsabilidades políticas, y como oposición nos sentimos en el deber de hacer una fiscalización del Gobierno de la Junta, que es para lo que nos han votado", ha remachado.

Ha defendido que "el tema es lo bastante dramático y lo bastante gordo" como para que los grupos de oposición de izquierda presenten "juntos" dicha solicitud de comisión de investigación, y se ha preguntado qué hará el Grupo Popular, con mayoría absoluta en el Parlamento en esta legislatura, si "vota o no a favor" de esta iniciativa "sobre un asunto que tan de cerca le concierne" y "del que es responsable", ha añadido.

La diputada de Adelante ha subrayado además que su grupo ha presentado "en Fiscalía una denuncia para que se investigue", porque quieren que se aborde este asunto "desde todos los flancos posibles", reclamando "responsabilidades políticas, pero también responsabilidades judiciales si las hay", ha remarcado antes de apostillar que habrá que ver "también si toda esta investigación tiene que extenderse a cribados de cáncer de colon o de cuello de cérvix", porque, "como no tenemos información, ahora todos son especulaciones", ha comentado.

Dicho esto, la representante de Adelante se ha preguntado "a qué está esperando" el presidente de la Junta "para cesar a la consejera" de Salud, una destitución que ha reclamado la diputada, al igual que el que "se depuren las responsabilidades" en el seno del Gobierno andaluz, y que la Junta "devuelva a la sanidad pública los 3.600 millones de euros que ha derivado a la privada y que tiene como consecuencia, por ejemplo, estos problemas con el cribado de cáncer de mama", ha añadido.

REIVINDICACIONES DE PROFESIONALES DE RADIOLOGÍA

Al hilo, ha explicado que representantes de Adelante Andalucía se reunieron la semana pasada con "sindicatos de radiógrafos", de "los técnicos que realizan" las radiografías, quienes les trasladaron sus "preocupaciones y reivindicaciones".

"Nos explicaron que están saturados en sus puestos de trabajo, que reciben escasa formación, que no se reconocen sus derechos laborales", ha relatado Begoña Iza, que ha defendido que "merece la pena que escuchemos" las reivindicaciones de este colectivo, teniendo en cuenta que "en Andalucía hay en torno a 7.000 radiógrafos".

La diputada de Adelante ha detallado que "entre sus reivindicaciones se encuentra que su formación se convierta en un grado, porque ahora mismo es un ciclo de FP (Formación Profesional)", así como ha advertido de que estos técnicos "no tienen la carrera profesional desarrollada", y "reclaman que se les incluya en el Grupo B" del sector de empleados públicos "porque les corresponde" como "técnicos superiores, para poder cobrar, además, ese complemento específico que no están cobrando y que, sin embargo, sí está presupuestado" por parte de la Junta de Andalucía, según ha explicado la parlamentaria.

Begoña Iza ha remarcado que los radiógrafos "necesitan que la Junta de Andalucía responda a sus necesidades, y piden el fin de este maltrato institucional" al que se ven sometidos, a su juicio, así como les han comunicado que "están sufriendo muchísima presión en las propias consultas por todo este tema derivado de las pruebas de mamografías", según ha alertado la diputada de Adelante.