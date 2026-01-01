Adelante ve "nerviosismo" en Moreno por hacer "propaganda electoral" en su discurso de fin de año

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una imagen de archivo en el Pleno del Parlamento. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha considerado este jueves tras el mensaje de fin de año del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se emitió este miércoles, que éste "ha utilizado este discurso como campaña electoral", por cuanto 2026 será un año de elecciones al Parlamento de Andalucía, comportamiento del que ha inferido que hay "nerviosismo en el presidente de la Junta de Andalucía".

En una nota de audio remitida a los medios de comunicación, el también candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta ha calificado de "inusual" que Moreno empleara una intervención televisada que debería haber sido "amable, meramente institucional" para convertirlo en "su propaganda política partidista".

Ha sostenido en este sentido que "ha lanzado datos manipulados" durante su discurso con el propósito de "defender su gestión" y de esa forma hacer del discurso de fin de año como "si fuera un debate electoral o un anuncio de campaña".

"Y no era el momento", ha sostenido José Ignacio García, convencido de que esa forma de encarar el mensaje de fin de año "es no saber leer el momento y no saber respetar a los andaluces".

Le ha reprochado el portavoz de Adelante al presidente andaluz que en su discurso ha planteado conceptos como moderación y libertad y ha acudido a este último para sostener que esa aspiración de libertad debería ser "para ir al médico cuando lo necesitan, para tener un piso, para que cuando tu hijo o tu hija tenga necesidades educativas especiales lo atiendan en condiciones en los centros educativos de Andalucía".

José Ignacio García ha ironizado con que "esa libertad" de poder acudir a los servicios públicos cuando se les necesita "al señor presidente de la Junta no le gusta".