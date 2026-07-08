Adif alerta del aumento de robos de cable en el Corredor Sur tras tres incidentes en cinco días

Archivo - Tren. Archivo. - ALEJANDRO GARCÍA CALZADO - Archivo

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Adif ha advertido este miércoles de un "aumento" de los casos de robo de cable en el Corredor Sur en la última semana, destacando que en la última semana, desde el pasado 1 de julio, se han contabilizado tres robos de cable con una "afección grave al servicio ferroviario".

En contexto, en el país se han registrado y denunciado 6 robos de cable ferroviario, en total nueve incidencias relacionadas con este tipo de actos vandálicos en una semana, según ha referido Adif en un comunicado.

En concreto, en el caso del Corredor Sur se han registrado 3 robos en cinco días y se han concentrado en la misma zona: entre Urda, Malagón y Ciudad Real.

La compañía ha indicado que todos ellos provocan "incidencias técnicamente difíciles de resolver, que repercuten irremediablemente en cortes de circulación prolongados y molestias a los viajeros, además de poder originar problemas de seguridad".

En esta zona, Adif cuenta con tres patrullas de vigilancia. Además, ha destacado el refuerzo de efectivos con dos patrullas adicionales, además del refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con los que trabaja "de forma coordinada".