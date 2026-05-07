Adjudicación MIR en Andalucía: Cardiología y Anestesiología, las más demandadas, y Medicina Familiar atrae mejores notas

Archivo - Medica Interna Residente recibiendo formación quirúrgica. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las especialidades de Cardiología y Anestesiología son las más solicitadas por los Médicos Internos Residentes (MIR) en la convocatoria de 2026. En el caso de la primera, de las 35 primeras adjudicaciones que se han hecho hasta la fecha (12,5% del total hasta la fecha en Andalucía), es la más solicitada en los hospitales de referencia de Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba y Cádiz. En el caso de Anestesiología, ésta alcanza cerca del 10% del total de adjudicaciones y está repartida entre Málaga, Granada, Sevilla y Córdoba --en este orden--.

En el caso de Medicina Familiar y Comunitaria, Jaén y Bormujos (Sevilla) han sido los destinos elegidos por los estudiantes MIR con la primera y segunda mejor nota nacional. El número 1 de España se ha decantado por esta especialidad en la provincia jiennense y el número 2, por la localidad sevillana de Bormujos. "Andalucía es, con diferencia, la comunidad autónoma con mejores números de orden para Medicina Familiar y Comunitaria, Jaén y Bormujos ocupan los dos primeros puestos a nivel nacional lo que indica que los futuros residentes eligen primero las plazas andaluzas, dejando para el final las de Valencia, Cataluña, Madrid y Asturias", explican fuentes de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a Europa Press.

Andalucía ofertaba este año en torno a 1.500 plazas de Medicina y ya ha adjudicado alrededor de 280 --un 20%--. La media de España está en el 22,5%. De todas las plazas adjudicadas en la comunidad, el 36,2% y el 40,9% se hicieron el primer y segundo día, respectivamente, lo que significa, a juicio de la Consejería, que "los MIR con mejores notas apostaron por Andalucía". En porcentajes de adjudicación, Sevilla supera ya el 35,8%, seguida de Málaga (21,9%) y Granada (19%).

En el caso de Málaga consolida un "crecimiento especialmente fuerte" en Cardiología, Oftalmología, Anestesia y Digestivo; en Granada "mantiene su prestigio académico muy fuerte en Dermatología, Psiquiatría y Endocrinología". Dermatología confirma, con los primeros datos según la Junta, su "altísimo atractivo, con adjudicaciones extremadamente tempranas" en Virgen de las Nieves (Granada), con el número 5 del MIR nacional; el Regional de Málaga, con el número 30; el Virgen Macarena, con el número 66 y el Virgen del Rocío, con el número 104.