Adjudicadas por casi 188.000 euros las obras para adecuar 134 plazas de aparcamiento junto a la Policía Local de Jaén

Parcela donde se van a habilitar las nuevas plazas de aparcamientos situadas junto a la Policía Local - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha adjudicado por 187.844 euros las obras para adecuar 134 plazas de aparcamiento junto a la Jefatura de la Policía Local, en las inmediaciones del recinto ferial. Estas plazas se destinarán a depósito municipal y permitirán liberar las para este fin se están usando en el parking de Los Goya.

La adjudicación ha sido para la empresa Geocaminos. Una vez terminen los plazos de alegaciones y firma de contrato, la previsión es iniciar las obras esta primavera.

El concejal de Contratación y presidente de la Empresa Pública de Servicios y Aparcamientos (Epassa), Francisco Lechuga, ha explicado que el objetivo de esta inversión es habilitar 134 plazas con destino al depósito de vehículos retirados de la circulación por la grúa municipal y para otros usos.

Estas obras, que tendrán una duración de unos tres meses tras la adjudicación, tienen además un efecto doble sobre la disponibilidad de aparcamiento, ya que lo vehículos que la grúa municipal retiraba se alojaban hasta ahora en el parking Goya, junto al colegio Alfonso Sancho, en el centro de la ciudad.

Este aparcamiento con 267 plazas presta servicio a residentes de esta zona donde hay dificultades para encontrar aparcamiento. Una vez se habilite el nuevo espacio para el depósito se liberarán para residentes 50 plazas en los Goya.

Las obras consistirán en adecuar esas 134 plazas de aparcamiento en los terrenos ubicados junto a la Jefatura de la Policía Local y colindantes con el Recinto Ferial Alfonso Sánchez Herrera (prolongación Avenida de Granada), para uso por parte de la ciudadanía cuando se celebren eventos en el entorno, tanto deportivos como lúdicos, y como depósito de vehículos municipal.

El edil ha apuntado que esta medida forma parte del plan de dotación con 1.000 plazas de estacionamiento que el gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) quiere poner en servicio en este mandato tanto en rotación como en alquiler en zonas con importantes necesidades de aparcamiento. A estas plazas se suman ya las 26 del anejo del Ruiz Jiménez, en el casco antiguo y a ellas se unirá en breve la licitación de otras 100 plazas en Doctor Azpitarte, en la zona Sur, o en el antiguo colegio Muñoz Garnica, en la zona de Santa Isabel, en cuyos proyectos ya se trabaja.

El concejal ha agradecido la cesión de este espacio para el nuevo depósito de la grúa municipal al área de Patrimonio del Ayuntamiento de Jaén que gestiona el edil José María Cano. Asimismo, el servicio de grúa municipal contará también con un nuevo vehículo para retirada para el que Epassa tiene previsto una inversión de 85.000 euros, más IVA.